中央氣象署小犬颱風警報記者會

中度颱風「小犬」持續逼近台灣，預估近日強度會再增強，中央氣象署今(2)日23時30分發布第14號颱風海上颱風警報，小犬颱風目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北移動，七級風平均暴風半徑增至220公里，對台灣東南部海面及巴士海峽將構成威脅，今(2日)晚至明(3)日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖易有長浪發生。

氣象署預報顯示，小犬颱風2日23時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約530公里之海面上，以每小時9公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑70公里。

氣象署預報員表示，小犬颱風後續路徑，預估周三（4日）颱風接近台灣東部近海及陸地，周四（5日）可能通過台灣南端陸地後進入台灣海峽，6日後逐漸遠離台灣。

小犬颱風接近台灣，海面風浪增大。（氣象署）

受小犬颱風影響，周三東半部降雨上看豪雨等級。（氣象署）

隨著颱風接近，明天風力逐漸增強，沿海空曠地區易有9-10強陣風，4-6日受颱風影響最大，台東、蘭嶼綠島、恆春半島有12及以上強陣風出現風險，宜花、西半部及澎金馬地區，亦有10-11級強陣風。

降雨方面，明（3）日颱風接近，北台灣降雨逐漸增強，宜蘭山區及北部山區有局部大雨，周三、周四（4日、5日）東半部、恆春有局部豪雨或豪雨以上等級的降雨，北部、中南部山區有局部大雨或豪雨，周五（6日）持續受到颱風及外圍環流影響，全台都是有雨的天氣。