宜蘭縣政府公共造產許姓專員疑似積欠賭債，涉嫌對外宣稱有辦法採購縣府標案賺錢，向外誆騙募資與借貸逾億元；許男失聯多日，債主求償無門。縣府表示，許男在外個人行為與縣府無關，並要求許出面說明，也完全連繫不上他，今（2日）以曠職3日解雇他，民眾若權益受損，請依循法律途徑解決。

據了解，許男外號「阿信」，平常在縣府負責跑宜蘭市區婚喪喜慶行程，上周四還曾參加一場警友會活動，之後就不見人影。許「落跑」後，從地下錢莊借貸又傳出變成投資吸金，話術相當多，被害人逾50人，但警方至今只接獲礁溪鄉有一名被害人報案。

報案人說，上星期許男急需用錢，同情對方可憐，基於朋友關係出借200萬元，今聽到許不見人影，遂向警方報案控告詐欺。經傳許男最近開始謊稱以投資縣政府綠博、童玩節及媽祖文化節等標案名義，四處向民代或地方名人借錢，出借者相信他是縣府成員，連收據、借條等書面資料都沒簽，有人甚至被借四千萬元。

經了解，許男51歲，2019年進入縣政府服務，對外人稱呼他縣長秘書，真正職務是民政處公共造產雇用專員，雖說他是個人欠債，縣府並不知情，縣府表示，民眾若權益受損，請依循法律途徑解決。