亞美尼亞今天表示，亞塞拜然攻擊他們的邊境軍隊補給車，造成死傷。納戈爾諾．卡拉巴赫地區的亞美尼亞裔分離勢力則說，他們的一些官員將繼留當地支援民眾撤離和搜救事宜。

法新社報導，亞美尼亞稱，他們的一輛邊境士兵糧食補給車在東部村莊庫特（Kut）附近遭到亞塞拜然部隊開火，亞美尼亞分面有傷亡。亞塞拜然則否認攻擊。

亞塞拜然9月19日對境內分離勢力地區納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）發動閃電軍事行動後，根據區內亞美尼亞裔分離主義分子說法，有200多人在這場行動中喪生。

納卡區經過30年由亞美尼亞人掌控後，在亞塞拜然進攻下，分離勢力當局同意解除武裝及解散政府，讓納卡區併入亞塞拜然。

這卻引發當地居民擔憂遭到種族清洗而大舉逃亡，全區約12萬人幾乎全都逃走，過程中在9月25日又發生一個燃料庫爆炸，釀成170死。

納卡區亞美尼亞分離勢力政府今天表示，他們的領導人沙赫拉馬尼揚（Samvel Shahramanyan）和一群官員將繼續留在區內大城史提帕納科特（Stepanakert），「直到剩餘罹難者和失蹤者的搜救行動」完成為止。

其中一名官員貝格拉揚（Artak Beglaryan）說，有「少數幾百名」亞美尼亞裔代表將留在納卡區，包括官員、救難人員、志工和一些特殊需求者。（譯者：張正芊）1121002