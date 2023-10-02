國3北上苗栗段猛撞工程車 客運司機重傷3乘客輕傷 23:562023/10/02 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 客運車頭嚴重毀損。（民眾提供／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1輛從台中開往桃園的客運，今天（2日）晚間8時許，行經國道3號北上130公里苗栗路段，不明原因撞上路邊工程車，造成駕駛重傷、3名乘客輕傷送醫，詳細原因有待釐清。 根據了解，該客運原本行駛在外側車道，行經事故路段時，不明原因往右偏離車道，追撞前方1輛工程車，客運車頭嚴重毀損，還卡在工程車後方。 客運駕駛腿部大量出血，導致他意識模糊，車上另有3名乘客受到輕傷，連同駕駛送醫，其餘乘客則受到驚嚇，所幸未再釀成更嚴重傷亡，詳細車禍原因則有警方調查。 #國道 #車禍 #苗栗 #客運 #工程車 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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