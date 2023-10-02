1輛從台中開往桃園的客運，今天（2日）晚間8時許，行經國道3號北上130公里苗栗路段，不明原因撞上路邊工程車，造成駕駛重傷、3名乘客輕傷送醫，詳細原因有待釐清。

根據了解，該客運原本行駛在外側車道，行經事故路段時，不明原因往右偏離車道，追撞前方1輛工程車，客運車頭嚴重毀損，還卡在工程車後方。

客運駕駛腿部大量出血，導致他意識模糊，車上另有3名乘客受到輕傷，連同駕駛送醫，其餘乘客則受到驚嚇，所幸未再釀成更嚴重傷亡，詳細車禍原因則有警方調查。