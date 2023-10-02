恐嚇Lin bay 好油案情「大逆轉」，嫌犯落網後坦承自導自演，對此，「Lin bay 好油」林裕紘在回覆朋友的詢問時，回答「是真的」，其餘並未多說。

多次揭露進口蛋爭議的農業臉書粉絲專頁「Lin bay 好油」林裕紘上月在臉書稱自己被傳威脅訊息，專案小組2日逮到涉嫌恐嚇林男的許姓男子，結果許男稱受林裕紘指示，並自稱國民黨黨工，因林裕紘在國外，專案小組將隔日再傳他到案說明。

許男坦承犯案，還自稱在國民黨中央政策會任職，也擔任過某縣長小編。許男自曝是林裕紘要他用假的臉書帳號傳訊息給林。許男坦承，威脅案成為全國矚目案件後，他還和林裕紘商量此事，討論過程將對話錄音。專案小組發現案情急轉直下，要聯絡林裕紘時，發現其已經在國外，將擇日請他到案說明。

對此，「Lin bay 好油」林裕紘在回覆朋友的詢問時，回答「是真的」，其餘並未多說。