全球唯一使用3nm工藝晶片A17 Pro的 iPhone 15 Pro爆出過熱問題，引起業界與消費者關注，外界對過熱原因也有各種推測，甚至還猜想蘋果可能的解決方法。據媒體報導，蘋果宣佈將在iOS 17.1更新裡重點解決過熱問題，但不會通過降低頻率和性能的方式實現。

據《快科技》報導，iPhone 15 Pro系列用上了全球唯一3nm工藝晶片A17 Pro，卻疑似在高壓力下不堪重負，能效極低，導致iPhone 15 Pro系列在日常使用的時候也頻頻過熱發燙，遭網民譏為「火龍果」。

報導指出，有人懷疑是蘋果在散熱設計上縮了水，甚至把矛頭指向了蘋果引以為傲的鈦金屬邊框。但是，蘋果直接把問題甩給了協力廠商應用，直接點名了Uber、《狂野飆車9：競速傳奇》等等，還強調過熱現象「不會影響設備壽命」、「不存在安全隱患」。

蘋果公開宣稱，將在iOS 17.1更新裡重點優化過熱問題，而且絕對不會通過降低頻率和性能的方式實現，因此性能上不會受到影響，在目前的測試版中就是這樣。

報導認為，隨著驍龍8 Gen3、天璣9300即將出爐，蘋果自然不會在性能上「自毀長城」。