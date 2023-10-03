運彩線上投注消費者可以隨時隨地透過手機、平板及電腦買運彩，可以說是相當的便利，廣受大家喜愛，為服務第二屆線上會員明年1/1(一)起可以立即投注第三屆的運動彩券，台灣運彩提前於今年9/20(三)起開始受理第二屆線上會員申請成為第三屆線上會員，今天就來跟大家說明一下。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

為期十年的第二屆運動彩券即將在今年12/31(日)發行屆滿，負責營運的台灣運彩去年底獲得主管機關的肯定，繼續負責明年開始同樣為期十年的第三屆運動彩券的營運，第二屆線上會員投注服務將於12/25(一)凌晨零點終止，為了服務第二屆線上會員明年1/1(一)起可以立即投注第三屆的運動彩券，提前於9/20(三)開始受理第二屆線上會員申請成為第三屆線上會員。

第二屆線上會員申請成為第三屆線上會員相關權益及注意事項說明：

1.若勾選同意成為第三屆線上會員，餘額將會於明年1/1(一)自動轉入第三屆會員專戶，且會於12月底收到台灣運彩寄發的第三屆線上會員專戶啟動電子郵件，屆時啟動後即可在明年1/1(一)起繼續使用線上投注。

2.若勾選不同意成為第三屆線上會員，則惠請於12/24(日)夜間12點前自行出金，以便及早取回第二屆線上會員專戶的餘額。

3.勾選同意「成為第三屆線上會員」時，可同時指定為您服務的第三屆經銷商（請輸入其第三屆經銷商證號），若勾選時尚無指定為您服務的經銷商，亦可於明年1/1(一)後再行指定。

4.若指定為您服務的第三屆經銷商於明年1/1(一)後因故未營業，申請者可以進線台灣運彩客服中心重新指定為您服務的經銷商。

5.若有指定為您服務的第三屆經銷商，於明年1/1(一)起須綁定滿六個月後才可以變更。

歡迎現有的會員以及有興趣加入運彩投注行列的朋友們，9/20(三)起可以一起來申請成為第三屆線上會員，明年1/1(一)起可以繼續來「買運彩 看比賽 更精彩」、「買運彩 助體育 增光彩」。