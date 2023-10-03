東南亞新二代優秀青年照過來！為鼓勵新二代積極向學、培育新南向產業人才，蝦皮購物提供130名新二代人才400萬獎金，期盼新二代青年能運用自身跨國背景，提出環境永續、消弭文化差異、社會公益等主題之提案。報名期間自即日起至10月31日，希望與新二代一同創造社會共好。

2022年首創的「東南亞新二代人才獎學金」，吸引來自82間大專院校，超過600位的新二代學生參與報名，於2023年擴展規模，將獎學金計畫升級為扶持計劃，推出「社會共好創意提案」、「社群推廣新星徵選」2大全新項目。

蝦皮購物「東南亞新二代扶持計畫」開跑！獎金總額高達400萬，為新二代銜接未來職涯。(圖/蝦皮購物)

蝦皮購物自2022年起，針對東南亞新二代人才首創獎學金計劃，除發放獎助學金外，更舉辦蝦皮主管跨領域職涯經驗分享、社群行銷講座、蝦皮直播參訪等一系列交流活動，提前培養學生職場競爭力。

去年參與首屆獎學金計劃，並拔得頭籌獲選進入蝦皮購物跨境部門實習的蘇泓揚同學分享，「我很榮幸今年進入蝦皮跨境品類管理部門實習，運用自身語言、文化優勢，協助異國賣家優化經營台灣市場，也透過實際參與公司內部營運，提前為未來進入職場做準備。」

就讀台北科技大學的黃鈺婷同學則表示，「參加新二代獎學金計畫不僅讓我對中越混血的『新二代』身分更感驕傲，也從蝦皮提供的一系列經驗分享、社群經營課程等活動中，對電商生態、社群行銷知識和職場文化有更深入的了解，是很難得的體驗。」

在首屆東南亞新二代人才獎學金計劃經驗中，蝦皮購物發現新二代青年不僅相當關注多元文化及各類社會議題，更發揮自身影響力於學生社團、課外活動，甚至創業成立相關組織來宣揚東南亞文化。因此，今年再優化機制，推出「東南亞新二代扶持計畫」，設計「社會共好創意提案」及「社群推廣新星徵選」，希望打造讓優秀新二代發揮多元文化背景優勢及創意的舞台。

「社會共好創意提案」以「新移民倡議、多元文化推廣、環境永續、社會公益」等多樣主題，選拔30名新二代青年提案，提供每名10萬元獎金外，提案項目更有機會被實際落地執行，蝦皮購物也將保留優先實習之面試機會給部分獲獎者。

「社群推廣新星徵選」則邀請參賽者運用創意於個人社群平台分享蝦皮購物為社會帶來的正面影響，獲獎者可獲得1萬元獎金，獎助名額高達100名；獲得豐沛獎金之餘，蝦皮購物再加碼挹注企業資源，除於全年規畫多場培訓課程、企業參訪外，也將串聯上屆獲獎學長姐舉辦互動交流活動，凝聚台灣新二代學生，助學生培養職場即戰力的同時，也提前拓展人脈。

蝦皮購物「東南亞新二代扶持計畫」，推出「社會共好創意提案」、「社群推廣新星徵選」兩大項目，打造讓優秀新二代發揮多元文化背景優勢及創意的舞台。(圖/蝦皮購物)

蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示，「我們在第一屆獎學金計畫評選、交流過程中，發現新二代學生不僅才華洋溢，更對跨國文化及社會議題展現極高熱忱，故本次希望藉由『社會共好創意提案』及『社群推廣新星徵選』兩大項目，讓青年們融合自身文化激盪出精采創新的提案。蝦皮購物作為東南亞及台灣的領導電商，未來除持續投入培育台灣新二代人才外，也計劃將扶持對象擴大至新住民，善盡企業力量，幫助新住民在台灣擁有更美好的生活。」