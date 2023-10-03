台北市房價貴鬆鬆，許多買家退而求其次會選擇新北或桃園，其中林口就是新市鎮的指標之一，沒想到近期有民眾去林口看房子時才發現，屋齡超過30年的大樓也跟著上漲了，甚至出現每坪40萬以上的價格，引起網友們熱烈討論。

該名網友在PTT論壇上發文表示，最近看了新北林口的老電梯大樓，發現好幾間屋齡已經30年，可是實價登錄一坪竟然要40萬以上，且已經成交好幾筆。

原Po對此狀況感到相當傻眼，尤其屋齡超過30年的房子社區管理都不佳，只有少數外觀維持不錯，種種狀況讓他相當好奇，「怎麼這一年中古屋補漲幅度這麼大？」

話題引起熱烈討論，許多人分析原因，推估舊市區生活機能佳，能選擇的物件比重劃區還要少，僧多粥少的狀況下，價格自然也會變高，「有工作，有捷運，有交通，台北貴鬆鬆買不起，只能買別的地方」、「往南往北出國都方便，又有長庚醫院」、「林口中心地區已經沒有空土地了，未來只漲不降」、「外圍擴散，五股也一直漲。」

對此，ETtoday報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可能是因為舊大樓的公設比較新大樓低，且舊市區的生活機能成熟，吸引力就會提高，雖然外來客會挑重劃區、新大樓，但舊市區附近的區域客會更喜歡舊市區，價格也會慢慢上漲。