華為5G旗艦手機Mate 60系列採用中芯7奈米製程，推出後備受大陸消費者青睞，日媒撰文指出，華為和中芯聯手打造先進的7奈米處理器，成為陸美之間新的導火線。報導分析華為今後將面臨的3大隱憂。

根據日經中文網報導，華為2019年8月推出首款5G智慧手機，但此後受到美國的制裁，開發和製造變得困難。華為此前曾委託台積電生產晶片，但由於美國加強管制斷絕了合作關係。因此，華為不得不與中芯國際等大陸企業展開合作。

報導指出，華為大陸門市Mate 60 Pro持續缺貨，調研機構TechInsights預估，由於Mate 60 Pro等的銷量成長，2023年華為智慧手機出貨量將達到3500萬支、年成長4成。儘管如此，與巔峰時期的2019年相比，出貨規模仍大幅下降，華為當時的出貨量超過2.4億支，全球市占率來到18%，即便Mate 60 Pro等產品暢銷，恐怕也難以達到2019年時的2成銷量。

其次，良率也是一大難題，報導認為7奈米的量產化存在課題，如果反覆使用支持14奈米的設備，由於費時費力，良率也會惡化，因此難以實現量產化，未來如果想利用同樣的方法製造比7奈米更細微的晶片，良率可能會更差。

第三點則是，美國提高警惕感也成為華為的阻礙，美國政府因出口管制的有效性受到質疑，正在對Mate 60 Pro性能等方面進行評估。報導提到，陸美從2018年前後開始持續對立，如今華為和中芯打造的7奈米晶片成為新的導火線，兩國之間的交鋒有可能進一步加強。