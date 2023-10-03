忽略居家風水小細節，帶衰運勢是遲早的事！命理風水專家邱彥龍盤點居家NG風水指出，門後裝掛鉤、床頭放手機、床上放娃娃或故障的燈不趕快修，統統都會影響運勢，輕者易惹口舌、招來爛桃花；重則不利生育，健康受損，真的輕忽不得。

邱彥龍在電視節目《好宅敲敲門》說，居家角落各有對應的風水意義，門象徵嘴巴，冰箱主腸胃，廁所代表排泄系統。如果家門後有掛鉤，容易出現口舌是非，掛鉤還將衣服掛上，更會加劇口舌之爭。家門口擺放鞋櫃須特別小心，鞋櫃一定要蓋上布，鞋子外露會影響生育。

邱彥龍表示，廚房是財庫要地，冰箱則是財庫中的財庫，因此冰箱不能放太多過期物品。食物過期容易吃壞肚子，嚴重甚至可能會長瘤，因此冰箱應儘量保持新觧，東西煮了就趕快吃完，這樣可幫助你的財運更好。

廁所主排泄系統，務求乾淨不發霉、空氣流通，最好還有點光亮。邱彥龍建議，廁所內裝設長明燈，24小時點亮黃色光，就可提升家裡運勢，身體也會變健康。

主臥室是一家之主睡覺的地方，重要性不言而喻。邱彥龍說，主臥室最好是父母住，讓小孩住則會反客為主，小孩容易不聴話。再來臥室的磁場也須留意，如果房間的燈故障不亮，要趁早修理好，因為燈具故障代表磁場已有凶象。

另外，有人喜歡床上放娃娃或手機，這樣的習慣也不OK。邱彥龍指出，床上放娃娃易犯小人、招爛桃花，若一定要放娃娃，下方墊一塊黃布或紅布可化解。手機則千萬不要放在床頭，科學證明它會產生電磁波，從風水角度就是一種煞，最好將它放梳妝台或床頭更遠處。