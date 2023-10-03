花蓮一名16歲少女（A女），讀國小3年級時在外公家客廳寫功課，大伯公趁2人獨處時，強逼她脫褲子，A女不從，大伯公竟強行脫掉，強制性交得逞。A女一直把這噩夢隱藏在心裡，110年3月讀國中時，美術老師聽到她曾服用避孕藥，進而詢問才知道她小學時被性侵，校方獲報依規定通報，這才揭露大伯父獸行。

判決書指出，A女父母因工作關係，她放學時會到外公家寫功課，等父母工作完畢來接她回家。A女向法官表示，在外公家被大伯公性侵，但時間已經不記得，當時被壓在沙發性侵，我有推大伯公，可是推不動。不記得持續多久，結束後，我穿回褲子就去廁所裡哭。

事發後，我一定會在外公在的時候，才會去外公家，外公不在時，我會去同學家，我不敢待在那，沒有發生這件事之前，我都會在裡面寫功課。

A女泣訴，發生這件事後，只要男生靠近，我都會避開，我會害怕，後來剛上國中時課業壓力很大，加上大伯公的這件事情，讓我有心裡有陰影，曾經自殘過。

A女難過地表示，我沒跟爸爸媽媽講這件事，因為大伯公是媽媽的親戚，所以我不敢講，一直到同學與學長發生關係，我陪同學去買避孕藥，同學在校園飲水機前吃避孕藥時，被老師發現。

老師後來就約談那位同學，之後老師找我：「下次不要做這件事情。」並私下約我去校長會議室，問我是不是曾經有被怎樣過，我才第一次將這件事說出來。

A女還驚爆：「我沒有把媽媽的遭遇，記成自己的遭遇，我能確認大伯公有對媽媽做那些行為。」當時大伯公跟媽媽都是喝醉狀態，我告訴隔壁的商家跟嬸婆，他們都叫我不要講出去。

大伯公則矢口否認犯行，辯稱：我不認識A女，也不知道A女年紀，沒有在客廳於A女面前脫下自己褲子，更沒有性侵。

一審法官審酌，案發時A女就讀國小，身心發育尚未健全，大伯公竟為一己私慾，違反意願對之為性交行為，侵害性自主權，影響其日後人際關係，造成損害非輕；又犯罪後否認犯行，未見悔意，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，處有期徒刑7年3月。大伯公不服提起上訴，二審法官日前駁回上訴，維持一審原判。可上訴。

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