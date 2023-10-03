正新輪胎創辦人羅結2019年過世後，骨灰葬在家族墓園，今年（112）2月缺錢花用的張姓男子，夥同羅結的前司機凃姓男子，密謀盜取羅結骨灰罈，並恐嚇羅家勒贖6000萬，警方獲報逮捕張男等3人並依法送辦。

據了解，過去在正新輪胎工作18年的凃姓男子，曾擔任羅結的司機，對於正新家族相當了解，有毒品前科的張男因缺錢買毒，今年2月8日晚間，夥同凃男前往羅結的家族墓地，用油壓剪破壞鐵窗，攀爬進入後竊取羅結骨灰罈。

正新輪胎創辦人羅結的涂姓前司機，因欠下大筆債務竟盜墓擄走「骨灰罈」。（民眾提供）

當晚由凃男保管骨灰罈，隔天張男又找來林姓男子，指示他打電話給羅結媳婦，並恐嚇：「我有你爸的東西，我要向你求財3000萬，不然我就毀掉你爸爸的東西或向報社公開」，「現在都是不說就對了，那沒關係我就毀了他.你爸的東西報社公開」。

發現張男以骨灰罈恐嚇取財，林男不想被當成共犯便離開。而張男等了幾天，卻沒有的到羅家的回應，2月13日開始連續發送恐嚇簡訊給羅媳，還附上羅結的骨灰罈照片。

「我們只求財，這個東西一定歸還，只要我們拿到我們要的，保證歸還，你們最好不要報警，你們的一切，我們都很了解，只要報警馬上公開各大媒體，準備六千萬三點之前準備好，你們也可以去山上看一下，記住我們只求財不求事的，好了回訊息，不要打電話，我會打給你」、「如果不理我就丟蓂池（分持）」。

2月14日下午再度傳訊，「那就把現金準備好，我們拿到，你就可以要回你老爸了，好了再跟我說」，2月15日傳送「今天中午之前準備好」、「我說保證完整歸還不要再說那些」、「不然就公開」、「剩下一個小時12點，一到自己看著辦」。

羅家遭到恐嚇後隨即報警處理，警方順利逮捕犯嫌，並找回羅結的骨灰罈，全案依法移送彰化地方檢察署，檢方偵結依法提起公訴。

法官審酌，張男與凃男對亡者及家屬的禮儀習俗應了解並尊重，罔顧讓亡者安息的民情風俗，竟為恐嚇取財發掘亡者墳墓並盜取骨灰，造成家屬痛失親人承受無限感傷後，再次無端遭臨精神上之打擊，違反社會善良風俗甚鉅。

法官考量，凃男原任職於正新公司長達18年，期間違反員工忠實義務及工作規則，不法行為情節重大，經廠商檢舉遭公司發現後自請離職，不料為獲取錢財，填補其270萬元的債務，與張男共同謀畫本間犯行，惡行重大。

法官認，3人犯後均坦承犯行，尚有悔過之心，張、凃依共同發掘墳墓而盜取火葬之遺灰，累犯，均處有期徒刑3年8月。林男依共同恐嚇取財未遂罪，累犯，處刑7月。

張男與涂男不服一審判決提起上訴，二審法官日前駁回上訴，維持一審原判。可上訴。