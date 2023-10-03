藍白能不能合的問題備受關注，前立委郭正亮2日在《新聞大白話》節目強調，德國社民黨曾讓出數個重要閣員位置，才成功說服綠黨合作。最重要的還是人事位置。國民黨目前意願最強的就是侯友宜，可是他的公婆一大堆，尤其是有權力的某人該表個態，是不是有人在計算要當閣揆？

「你去看那個德國綠黨跟社民黨是怎麼談的嘛！」郭正亮提到，因為社民黨就是不要跟自民黨合作，所以他自己要組個多數，那沒有綠黨還真不行！社民黨事實上不太願意跟綠黨合作，後來就跟綠黨講說：那給你個環境部？綠黨說，你以為這樣就可以搞定我？你在作夢！

「所以你就是要提出一個慷慨的方案！」郭正亮強調，後來社民黨丟出外交部長，丟出副總理兼經濟部長，綠黨才答應。所以這一局到最後，兩個人民調沒有差太遠，你說你要當正的、人家要當副的，未來人家還要配合你去造勢，因為11月20日變成只有你一組去登記，你如果沒有一個慷慨的方案，我怎麼對內部交代？這坦白講是考驗國民黨。而國民黨目前意願最強的就是侯友宜，因為是他在選。可是他的公公婆婆一大堆！

郭正亮直言，坦白講就是這樣，尤其某人，是有權力的，「你表個態吧！是不是有人在計算要當行政院長？」坦白講，這個局沒有什麼堆疊善意了，到最後政策的交集，那個誰不會談呢？最重要的還是人事！這還用說嗎？民眾黨多拿一個部長，國民黨就少一席，這個到最後完全就是，「就是有人在爭嘛！」而且你要不要整合郭？郭也有10％。三個人加起來流失超過10幾％就輸了！這個整合摩擦係數超過10％，你就快輸了。