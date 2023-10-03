根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價來到0.2189，再現「0.21」字頭的甜甜價，而1美元兌150日圓赫然在望。日圓匯價直直落，讓前往日本的外國遊客買得更開心，可是日本燒肉店老闆卻高喊，拜託日圓別再跌了！因為日圓貶值帶來的通膨上升，讓經營成本更加沉重。

據日本TBS NEWS DIG報導，由於去年以來日圓持續貶值，飼料與燃料費飆升，不僅進口肉類價格上漲，日本國內肉品價格也跟著漲。儘管燒肉店老闆不想漲價，但是在別無選擇的情況下，只能提高部分菜單項目的價格。

一家燒肉店老闆就表示，一聽到匯率變動，他就知道又要漲價了。他收到了各種商品的漲價通知，有種感覺就是，「又來了，又要漲價了」。

儘管日本政府表示，一旦有重大變化，當局將採取適當措施，不排除採取任何手段，去年還3度出手干涉匯率，但燒肉店老闆無奈表示，他們已經做好心理準備，以便在日圓進一步走貶的情況下即時做出反應。