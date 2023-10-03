台、韓晶片製造商去年10月經美國政府許可，獲得對中國大陸半導體相關設備出口的一年豁免期，最新消息指出，美方宣布無限期延展三星電子、SK海力士的設備出口管制豁免。不過，消息人士並未提及台積電是否也同樣獲得美方的無限期豁免。前立委郭正亮2日在《新聞大白話》節目強調，美國也有想賣7奈米晶片給大陸的公司，經濟部跟在野黨都應該關心，記得要幫台積電要這個權利，也要無限期延長對陸出口管制豁免。

郭正亮表示，美國現在會開始調整科技戰的目標，因為華為跟中芯國際做出7奈米，這已經是事實了，結果美國半導體制裁，現在還停留在14奈米，請問7奈米不能賣，那我們以後怎麼辦？美國也有這種公司。所以美國最近已經針對三星跟海力士在大陸的公司，因為他有很多大的記憶晶片的投資，他還要繼續進口製程的軟體跟製程的設備，本來美國只允許延長1年，現在已經說無限期了。

「所以我在這邊要提醒一下經濟部，還有在野黨的立委：記得要幫台積電要這個權利！台積電也要無限期延長啊！」郭正亮直言，美國現在大概已經很頭痛了，就是7奈米要不要放？因為他本來是14奈米。高通面對鴻蒙這個系統，鴻蒙從1到4，現在使用的平台已經有7億個！

郭正亮提到，鴻蒙4.0才一個禮拜就6千萬人下載，這種情況，高通怎麼可能不去做適應？接下來就是要看美國，怎麼樣去調整他的科技戰？事實上連美國貿易代表戴琪，都開始調整她的貿易戰，她說301調查要在年底公布最新的狀況，如果符合規定，就結束了！「因為拜登要守這個貿易戰的面子嘛，他不能說，就不要貿易戰了！」不然中下階層現在生活困難，你至少少掉19.3％的關稅，也不無小補。