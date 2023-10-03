桃園捷運綠線工安意外吊車翻覆壓路過車輛。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園捷運綠線工安意外吊車翻覆壓路過車輛。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園捷運綠線工安意外吊車翻覆壓路過車輛。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市捷運工程局施作捷運綠線工程，今天晚間接近10點，在大園區G14站附近接近菓林處，發生施工吊車翻覆意外，連帶壓到一旁的貨車及剛好路過的一輛保全車輛，導致吊車及保全車駕駛2人受到輕傷，目前大園區三民路因為吊車翻覆吊臂佔據2線車道，大園警方交通疏導，目前以單邊車道雙向通行，事故現場尚未排除。

桃園市捷運工程局長劉慶豐說，目前了解可能是吊車要施作吊掛鋼梁前的準備工作，在吊掛配重塊時不慎導致吊車翻覆，詳細事故原因還有待現場狀況排除之後進一步釐清。

大園警方則說，當下是捷運綠線工程施作，初步了解是施工人員要移轉工程物品到貨車上，過程中吊掛重物，疑似因為吊車吊臂太長加上重物關係導致翻車，當下除壓到一旁貨車外，吊臂也剛好壓到一輛行經的保全車輛，吊車及保全車駕駛都受輕傷，沒有生命大礙。

這起事故也造成大園往機場方向的交通受到阻礙，大園警方則說，目前晚間行經車輛不多，於現場實施單向封鎖三民路二段往竹圍方向車輛流；三民路二段另一側道路，則實施單線雙向通行，目前交通順暢。