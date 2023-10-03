今年公費流感疫苗納入高端，且不能選廠牌，讓家長反映不想施打。國民黨立委鄭麗文質疑，幾個月沒營收的公司又可透過修改規則賺好賺滿，今年從過去的最低標改採最有利標方式辦理，疾管署還說是為確保廠商履約品質並順利供貨，但相較於其他公費疫苗廠商原裝進口，高端是向韓國進口原液，到台灣分裝填充成為國產疫苗，跟雞蛋之亂的實質轉型一模一樣！政府任由疑慮持續擴大，到時會否重演高端疫苗銷毀事件？

「又來了！高端！」鄭麗文今(2日)在臉書發文表示，後疫情時代各傳染病齊發，尤其秋冬將至，流感陸續開始有病例，流感疫苗成為民眾最熱門的選擇之一，校園也紛紛開打，但是在這次的公費疫苗得標廠商中，卻有不少人赫然發現「高端」也在公費流感疫苗名單中！「名單上怎麼可能少了黨的殷實商人？好幾個月沒有營收的公司，又可以透過修改規則賺好賺滿？

鄭麗文提到，去年Covid-19疫情盛行，高端疫苗的採購資料封存30年，爭議到現在無解，導致人民不信任的廠商，為何這次卻出現在公費疫苗名單中？況且，提供給老人小孩施打的公費疫苗並不能選擇廠牌，讓不少收到疫苗接種通知單的家長紛紛表示，寧可棄權也不願意貿然接種。

國民黨不分區立委鄭麗文。（資料照）

鄭麗文指出，疾管署今年4月公布本年度公費四價流感疫苗得標廠商有國光、賽諾菲、台灣東洋及高端，今年更是從過去的最低標，改採最有利標方式辦理，疾管署還說這次改採最有利標方式，是為確保廠商履約品質並順利供貨，保障國人健康？但是疾管署為何要在今年更改公費四價流感疫苗投標遊戲規則？以前都不用保障國人健康？從以前的「最低標」決標方式改為「最有利標」的決標方式？

鄭麗文強調，且在今年新的投標遊戲規則中，其中一項評分項目「供貨的穩定」，也讓高端得以「加分」。因為該項指標認為若能「在台灣生產」，供貨就會相對穩定。但相較於其他公費疫苗廠商原裝進口，高端反而是向韓國進口原液，到台灣分裝填充，成為「國產疫苗」，跟雞蛋之亂的「實質轉型」一模一樣！這樣卻能加分？還能讓高端，不只第一次參與就成功得標，甚至一舉拿下佔比高達10.1％的訂單？超過70萬劑？

「是不是在護航？打在人體的疫苗，食藥署能這麼輕易修改規則的嗎？」鄭麗文質疑，民眾無法選擇公費疫苗，現在家長都不知道自己的孩子會不會打到高端流感疫苗！政府難道可以這樣毫無作為，任由疑慮持續擴大嗎？更別提，若沒有人要施打高端流感疫苗，那麼到時候會不會又重演銷毀事件？「又來了，花大錢買，又過期，再花大錢銷毀！到底要浪費多少錢？」