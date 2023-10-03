國防部日前首度在新聞稿中，提到監控福建大埕灣附近地面動態，引發國人對國軍是否洩漏情資來源的關切。針對國人已對共軍演習頻繁無感，前艦長呂禮詩示警，中央山脈號稱護國神山，但卑南主山跟北大武山中間有個30公里的缺口。讓共軍雷達可直接看到東岸，我們的戰機只要飛高過5000英呎的高空，對方就看得到，所以預警機一直都在西南防空識別區。這就是共軍經過這麼多演訓的積累，而台灣就被溫水煮青蛙了。

「預警機一直都在西南防空識別區，大家覺得很納悶：為什麼他都不跑到東邊來？」呂禮詩2日在《盧秀芳辣晚報》節目提到，他只有一種情況會到台灣東岸來，就是他的空中編隊要到東岸的時候，他就會跟著來。因為他要管制他的戰機，還要預警，就是我們台灣還有日本起飛的戰機。

呂禮詩指出，可是他為什麼都在西南角？因為他在西南角，正好是卑南主山跟北大武山，中間有一個30公里的缺口。這個缺口，事實上我們常常講，整個中央山脈就是護國神山，可是那個缺口可以讓他的雷達直接看到東岸！就是我們的戰機只要飛高過5000英呎的高空，他們就看得到。

「所以他們就不用到東岸來了！這個就是他們經過這麼多演訓的積累！」呂禮詩強調，再加上他們各戰區都進入，了解整個東南沿海未來可能作戰的方式，以及管制的方式，以及交戰規則是怎麼樣使用的，當大家熟練這一套的時候，我們就被溫水煮青蛙了！

呂禮詩直言，所以大家不要覺得這些演訓都沒事。