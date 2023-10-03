討論農業議題為主的臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘因進口雞蛋問題，多次質疑農業部，日前宣稱遭人私訊恐嚇要對他家人不利，宣布臉書粉絲團停更。桃園地檢署昨天通知許姓男子到案說明，訊後認涉犯刑法行使偽造準私文書、恐嚇等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

鏡週刊報導稱，許男是國民黨工，與林裕紘熟識，許男並供稱整起恐嚇案是林裕紘指示他做的。

「Lin bay 好油」當時曾上前立委黃國昌直播控訴遭到恐嚇，傳出遭檢警偵訊訊息後，黃國昌昨晚在臉書發文說，他看到新聞非常訝異，傳訊息問了「Lin bay 好油」，僅回答是真的，其餘並未多說。

黃國昌說，這樣的行為，無論基於什麼理由，非常不可取。在不知情的情況下，間接造成社會的紛擾，鄭重向大家致歉，未來直播邀請來賓將更審慎行事。

對此，國民黨副發言人呂謦煒表示，基本上如果報導姓名屬實，許男確實是國民黨黨工。

國民黨昨天深夜發布新聞稿指出，譴責所有作假行為，個別案件如果有任何違法情事，尊重司法並支持檢警依法究責，勿枉勿縱；粉專遭恐嚇案件，國民黨也不容許任何造假情形，畢竟此案也是由國民黨執政的桃園市警局依法蒐證，把相關物證移送地檢署才能夠找到真相。

國民黨表示，進口雞蛋帶來的食安問題有多少洗標籤、洗產地等，到底有多少吃下民眾的肚子，國民黨一定會繼續追究，保障國人健康。

國民黨說，對於本案也十分詫異，希望司法檢調儘速釐清真相，至於涉案人在行政上的責任，黨部也會從嚴從速處理。（編輯：林克倫）1121003