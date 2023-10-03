中國大陸及美國電動車龍頭比亞迪、特斯拉日前公布上半年財報，不論在銷售數量、毛利率或研發成本，比亞迪都明顯輾壓特斯拉，引發討論。而隨著華為智能手機王者歸來，問界M7智能車後勢看俏也造成熱議。前立委郭正亮2日在《新聞大白話》指出，大陸很多高科技產品都循這樣的道路，就是性價比比人家高太多了。當年韓國現代汽車在美國憑低價及口碑打出市佔率，但大陸的車跟手機不只有中低端，還有中高端產品。

郭正亮表示，華為問界M7價格大概是人民幣35萬左右，35萬能買到一輛SUV是蠻便宜的，換算成台幣大概150萬左右，並不貴。就是這種效應，會愈來愈多人知道。當愈來愈多人知道，你那個壓力就來了，有人就會去試。

「事實上韓國的車在美國，也有過這段路！」郭正亮提到，現在汽車在自己留學美國的時候，是沒有人要開的，就是實在太爛了！但他就逐漸開始拉高品質，就開始有人願意去試，開始試，就開始口傳了，就說這個車還不錯，而且是最便宜的！

郭正亮強調，而且中國大陸的車跟手機一進來，不是只有最低端的，他有中低端，也有中高端，所以那個競爭的壓力就會非常大。

「特斯拉一定是把中國電動車也當作對手了！那歐洲車我認為，已經不可能跟他競爭了！」郭正亮直言，現在只是說，你要不要接受人家的電池，或跟你合資？比如說在歐洲賣得最好的車還是大眾，大眾事實上就跟中國大陸合資成立汽車公司。

郭正亮指出，事實上還有其他領域，如OLED本來都是韓國主導的，大概是三星跟LG。但自己就注意到這幾年，京東方本來市佔率只有1、2％，w突然之間就變成15％。中國大陸很多高科技產品可能就會循這樣的道路，就是他實在是性價比比人家高太多了！