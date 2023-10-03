戴資穎。（資料照／中華奧會提供）

賴主恩（右）。（資料照／中華奧會提供）

中華隊2日進帳3金，由滑輪溜冰男、女3000公尺接力賽，以及輕艇賴冠傑奪下，其中以男子3000公尺接力，黃玉霖在終點前的「神之左腳」逆轉南韓更是蔚為佳話，中華隊累積12金、10銀、17銅，金牌數超越泰國、烏茲別克，躍升本屆亞運獎牌榜第5。

羽球各項目陸續展開賽事，男雙部分盧敬堯／楊博涵碰上世界第5大馬組合謝定峰／蘇偉譯，雖然率先搶下首局聽牌，但後繼無力連丟兩局止步32強。周天成在男單賽事則是連兩天出賽，32強將對陣印尼好手克里斯提（Jonatan Christie）。戴資穎則是首度出賽，32強交手蒙古對手阿勒坦格列勒（Munkhtsetseg Altangerel）。

以「最強國中生」名號打響國內體壇的林沛萱，今年在全國中等學校運動會田徑賽，打破女子跳高高懸32年的大會紀錄，同時達標亞運資格，林沛萱將在3日迎來個人亞運初亮相。彭名揚在世大運男子400公尺跨欄以48秒62打破全國紀錄，取得巴黎奧運參賽權的他將力求在亞運繳出好成績。

過去53年未曾有台灣男子選手奪得亞運拳擊獎牌，其中71公斤級出賽的甘家葳以及63.5公斤級賴主恩，即將終結這項不名譽紀錄，同日女子60公斤級吳詩儀也將在4強出賽，代表中華拳擊隊在3日的賽程，已經確定至少有3面銅牌進帳。