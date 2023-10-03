東風-100超音速巡航導彈

雖然近年來國防軍事界高度關注中俄開發的高超音速導彈，但這款導彈實戰戰績極少，其真實作戰性能如何仍有不少疑問。而已經歷多次實戰、技術不斷改進的巡航導彈已成為戰術導彈的主力，尤其是超音速巡航導彈。中共近幾年在超音速巡航導彈上也有長足進步，其中最神秘、極受軍事專家關注的是東風-100長程巡航導彈，很可能是未來台海戰爭中最具威脅性的武器。

東風-100巡航導彈之所以讓外界感覺特別神秘，主要是露臉次數太少，中共媒體報導曝光更是罕見。它首次現身於2017年解放軍建軍90周年在朱日和戰術訓練基地舉行的閱兵儀式上，2年後的2019年中共「十．一」國慶大閱兵正式亮相，此後便未再媒體報導或公開場合露面，其保密程度堪比戰略核導彈東風-41，閱兵時在《央視》畫面上也只能看到導彈車外表，因此外界有各種猜測和關注。

東風-100在中共國慶大閱兵出現時只露出導彈車外表，其神秘程度堪比東風-41洲際戰略核導彈。（圖／新華社）

根據目前已知訊息，東風-100是一款超音速巡航導彈，採用超燃衝壓發動機推進，彈體較一般巡航導彈大得多，射程可達2000公里，能完全覆蓋第一島鏈。其射程雖遠，但因為有包括紅外、雷達與光學等多種導引方式，打擊精度很高。此外，這種巡航飛行高度僅數十米，彈體有雷達隱形設計，末端速度能達到4馬赫，突防能力較強。整體而言，幾乎是集所有與巡航導彈有關的最新技術於一身，可以稱作是中共除彈道導彈之外的巡航導彈系列最頂尖武器。

東風-100在閱兵中亮相時，畫面上導彈發射車上標明「DF-100」，但《央視》轉播字幕與旁白卻報導為「長劍-100」，引起不少人的誤會，而這項名稱上的差異正說明了東風-100的真實來歷。

東風-100在大閱兵亮相時，導彈發射車上標明「DF-100」，但《央視》轉播字幕與旁白卻報導為「長劍-100」，此一名稱上的差異正說明了東風-100的真實來歷。（圖／央視截圖）

最早中共發展的長程導彈是彈道導彈，以「東風」為名，後來西方研發出巡航導彈，中共也隨之跟進。最早的巡航導彈都是亞音速，例如美國戰斧導彈與前蘇聯Kh-55導彈。蘇聯解體後，中共1995年從烏克蘭手上獲得Kh-55，仿製出長劍-10巡航導彈，因射程較短，最初採用空射型，以轟-6K轟炸機為發射平台。後來在長劍-10的基礎上改用衝壓發動機，將速度提高至超音速，射程也大幅增加，此一過程與印度發展阿拉莫斯超音速巡航導彈過程類似，新研製成的遠程巡航導彈最初命名為長劍-100。在籌畫火箭軍時，因其射程長達2000公里，有戰略武器性質，於是再劃歸於東風系列成為東風-100。

巡航導彈發明時雖然優點很多，但最大缺點就是速度太慢容易被攔截，升級為超音速後東風100性能暴升，末端速度據說可達4馬赫，比中共最先進的鷹擊-12反艦導彈的3馬赫末端速度更高，這種速度連美國神盾系統都難有足夠的時間反應與攔截。

東風-100超音速巡航導彈使用衝壓發動機推進，燃料消耗很大，其彈體比一般巡航導彈大得多。圖為東風-100導彈發射車試射。（圖／網路）

東風-100另一個值得注意的特性是採用多種導引系統，除了提高精確度之外，也有較強的抗干擾能力，據說其命中精度在5米之內。《央視》在報導中甚至引用共軍極為戲劇性的說法稱，如果長劍-10是打一個法國人，改進型長劍-10A就能打到法國人手中的法棍（麵包），那麼東風-100就能攻擊法棍上停留的蒼蠅。雖然這種說法吹噓得有點過頭，但仍可見得共軍對東風-100精準度極有信心。陸媒也因此很自信地比喻說，這種精度達到「米」級以下的巡航導彈可直接打進台灣總統府辦公室的窗戶內，精準地完成斬首行動。

近幾年來有關高超音速導彈成為關注焦點，俄羅斯也在烏克蘭戰爭中多次使用的匕首高超音速導彈，但是有不少遭到愛國者防空導彈擊落，實戰效果未如宣傳中那麼神奇。高超音速導彈是屬於可變軌的彈道導彈，末端速度雖更高，但精度很難比得上巡航導彈，低雷達可探測性與抗干擾能力也不及巡航導彈，因此俄烏戰爭以來很多人開始質疑造價昂貴的高超音速導彈的實戰效能，俄方在實戰中顯然也更多地使用巡航導彈，足證一旦爆台海戰爭，巡航導彈─特別是超音速巡航導彈─才是台灣真正應該擔心的重大威脅。