法國西南部城市波爾多上月爆發肉毒桿菌中毒事件，25人吃下受汙染的沙丁魚罐頭後，多達15人食物中毒送醫，事件還造成一名婦女死亡，吃到不乾淨沙丁魚染病的民眾，除了來自英國和愛爾蘭外，還有兩名美國籍旅客，發現是肉毒桿菌中毒，導致男遊客舌頭麻痺無法說話，眼睛也因為睜不開、看不到任何東西。

外媒報導，男子傑克森(Matt Jackson)和女友班納(Kristy Benner)上月一同到法國度假，在當地酒館吃了沙丁魚罐頭所做的料理後，兩人突然身體不適緊急送醫，其中班納情況比較輕微，送醫後已經康復，然而傑克森卻還在加護病房插管接受治療。

班納表示，當時她與男友吃沙丁魚時，沒有感覺到任何奇怪的氣味或味道，結果吃完後一起騎自行車時，男友突然嚴重頭暈、嘔吐，「他舌頭麻痺，無法說話，我以為是突然中風嚇死我了」，她自己也出現口乾舌燥、吞嚥困難等症狀。

經過法國衛生部門調查後，出問題的餐酒館「Tchin Tchin WineBar」所提供的沙丁魚餐點出現食安問題非單一個案，從9月4日至10日，將近一星期時間內，都曾經有人通報吃完後身體不適，事後餐酒館內的沙丁魚被驗出含有肉毒桿菌，導致消費者肉毒桿菌中毒（botulism）。

一般來說，肉毒桿菌中毒最常見的方式，就是食物內含有以孢子型式存在，並會釋放毒素的菌種，若是誤食或攝取到，就會對人體神經系統產生影響，常見症狀包含視力模糊、肌肉無力、吞嚥與說話困難等，臨床也有少部份患者症狀惡化而致死，而肉毒桿菌中毒雖然嚴重，但若是提早接受抗生素治療仍有可能治癒，不過傑克森當初被送醫時，由於醫生找不出病因，5天後才讓他接受正確治療，使得身體狀況已經非常嚴重，目前仍在法國接受治療。

雖然傑克森情況比較穩定但仍需要插管，無法說話、看不見東西也不能行走，由於男友仍在法國接受治療，親友幫忙在GoFundMe網站募款，並成功募得6萬5000美元，約新台幣209萬6688元。

美國情侶到法國這間「Tchin Tchin Wine Bar」餐景館吃沙丁魚竟中毒。（圖／翻攝自推特）

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