馬斯克（Elon Musk）為烏克蘭提供對烏國軍隊至關重要的「星鏈」（Starlink）衛星服務，但他對於俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的相關言論卻屢遭各界批評。

馬斯克今天稍早於社群媒體平台X發布澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的迷因哏圖，圖片內文寫道：「5分鐘過去了，你還沒有要求10億美元的援助。」

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）則在X平台發文回覆：「今天對於烏克蘭的任何沉默或諷刺，都是對俄國宣傳辯解自身大規模暴力和破壞行徑的直接鼓勵。」

烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）也痛批馬斯克，並嘲諷他的太空探索科技公司（SpaceX）今年4月發射火箭卻在空中爆炸一事。

除了發哏圖諷刺澤倫斯基，馬斯克先前曾提議烏克蘭應放棄被俄國侵占的領土以換取和平，此番言論同樣激怒基輔當局。（譯者：陳彥鈞）1121003