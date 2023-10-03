小犬颱風來勢洶洶。（圖取自氣象局網頁）

氣象局公布小犬颱風侵台機率。（圖取自氣象局網頁）

小犬颱風來勢洶洶！據最新氣象資料顯示，小犬颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北轉西北西移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近。氣象專家吳德榮提醒，小犬颱風直逼中颱上限，明起慎防強風豪雨。氣象署表示，預計下午發布陸上警報，首波警戒區可能包括花蓮、台東或恆春半島，但還要觀察。至於是否有機會放颱風假，氣象署指出，陸警區域有機會放颱風假，屆時也會有「風雨預報」，由各縣市政府參考有無達到放假標準。

吳德榮在洩天機教室指出，「中颱小犬」持續增強，未來以偏西方向通過台灣南端附近時，中心平均風速將達45米/秒，直逼中颱上限，威脅加鉅；其70％機率範圍包括大部分的台灣及巴士海峽，反映其路徑預測仍有登陸或南端近海通過的「不確定性」。

吳德榮指出，最新(2日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，「小犬」的系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端附近，各別模擬亦包括登陸或近海通過的路徑，與「路徑潛勢預測圖」類似。至於颱風是否登陸？最大的差別就在「颱風眼牆」對登陸點附近的強力破壞，應密切觀察，嚴加防範。

最新模式模擬顯示，明日至週五(4至6日)受颱風及其外圍環流影響；明日北部、東半部雨勢大，西半部亦轉為有局部雨，週四北部、東半部及南部雨勢大，週五各地仍有明顯降雨。至於強風、豪雨的威脅，需視「小犬」路徑、強度變化，不斷微調。週六至下週一(7至9日)颱風遠離，天氣略好轉、但大氣不穩定，仍有局部較大雨勢發生的機率，尤其在午後。

此外，氣象局也公布颱風侵台機率，雲林以南縣市都有高達70%機率會遭暴風圈掃過，建議大家要適時做好防颱準備，其中台東達94％、屏東達90％％、台南達87％。

警戒區域及事項

海上：臺灣東半部海面(含蘭嶼、綠島)、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

注意事項

今(3)日臺灣附近海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海將有4米以上浪高，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。

陸上強風特報:今(3)日蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，上午桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，基隆北海岸、嘉義至臺南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風；下午起桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，請特別注意。

適逢大潮，漲潮期間花蓮以南及西南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

氣象署預測，颱風小犬4至6日影響台灣最明顯，海上有大浪，陸上有強風豪雨，明天北台灣就會有間歇陣雨，宜蘭及大台北山區有大雨，4至6日各地都會降雨，北台灣及東半部更顯著。

氣象署也發布陸上強風特報，今晚至明天上午，蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，基隆北海岸，嘉義至台南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖也有較強陣風。

氣象署說，明天下午起受颱風外圍環流影響，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。