受「小犬」颱風影響，今起明顯變天，下午起北部、東部轉雨，氣溫稍涼，北部低溫來到21度、東部跌破20度。中央氣象署預計今發布陸上颱風警報，台東、恆春半島警戒。颱風影響最劇烈的時間，落在4日至6日，全台降雨加大！

氣象署最新「路徑潛勢預測圖」顯示，「小犬」持續增強，未來以偏西方向通過台灣南端附近時，中心平均風速將達每秒45米，直逼中颱上限。氣象署昨深夜先發海警，預計今再針對東南部、南部發布陸警。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，「小犬」70%機率範圍包括大部分的台灣及巴士海峽，反映其路徑仍存在登陸、或從近海通過的不確定性；若登陸，目前看來以恆春半島機率最大。吳德榮提醒，「颱風眼牆」對登陸點附近的強力破壞，應嚴加防範。

明起至周五受颱風及外圍環流影響，北部、東半部雨勢變大，西部地區也有局部雨，周四、周五兩天大雨來襲，雨區擴至南部，甚至達豪雨等級。周末起至下周，天氣稍微好轉、但大氣仍不穩定，有局部較大雨勢。

好天氣剩下今天上半天，全台大致晴朗，西半部白天偏熱。各地區氣溫：北部21至30度、中部21至34度、南部22至34度、東部19至33度。