美國雖然避免政府關門停擺危機，但美國公債殖利率上揚，使華爾街股市今天收盤漲跌互見。
道瓊工業指數下跌74.15點或0.22%，收33433.35點。
標準普爾指數微漲0.34點或0.01%，收4288.39點。
那斯達克指數上漲88.45點或0.67%，收13307.77點。
費城半導體指數小漲14.56點或0.42%，收3448.85點。（譯者：陳彥鈞）1121003
美國雖然避免政府關門停擺危機，但美國公債殖利率上揚，使華爾街股市今天收盤漲跌互見。
道瓊工業指數下跌74.15點或0.22%，收33433.35點。
標準普爾指數微漲0.34點或0.01%，收4288.39點。
那斯達克指數上漲88.45點或0.67%，收13307.77點。
費城半導體指數小漲14.56點或0.42%，收3448.85點。（譯者：陳彥鈞）1121003
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