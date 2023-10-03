2024總統與立委選舉進入倒數百日衝刺，政黨輪替雖成主流民意，然而在野的民眾黨柯文哲與國侯友宜到底「誰正誰副」引發熱議，國民黨自視為大黨不願屈就，民眾黨也不甘示弱頻祭出「正反合」戰術，談判桌上「藍白合」受到高度矚目。
「下架民進黨」是多數民眾的共識，唯在野勢力如何凝聚至今莫衷一是。9月26日中廣董事長趙少直言侯友宜不可能當副手，引爆柯震怒，在內部會議撂下「去死吧」重話；9月28日，柯出席深藍軍系活動時，卻又向現場退將喊話「放心好了、最後一定合」，外傳與侯朱緊急派員安撫柯有關。
藍白間的關係稍趨緩和，不過柯文卻反向追擊，再把雙方合作的球丟給國民黨，9月29日柯競辦直接向侯下戰帖，主張「比民調定輸贏，輸的退選」；柯在10月1日啟程訪美時，更進一步向國民黨嗆別耍狠，比民調最乾脆，「我若每區提一個（立委參選人），看他（指國民黨立委席次）掉多少」。
藍營人士透露，因柯P訪美，侯友宜、朱立倫與柯文哲最快也得等10月中旬後，才能就「藍白合」面談。但藍白高層幕僚，其實早有聯繫管道，雙方默默堆砌善意。例如，柯競辦主任周榆修與國民黨副祕書長江俊霆私下常密切聯繫，日前台中市長盧秀燕牽手侯友宜，同框民眾黨台中市立委參選人蔡壁如高喊「凍蒜」，就是透過雙方幕僚聯手促成。
該人士說，藍白合與20年前「國親合」明顯不同，起步也晚，但對照韓國瑜昔日選高市長，直到10月中旬才掀起韓流旋風，藍白還有最後一點時間為整合做準備。
該人士進一步表示，2004年大選國親合，國親總統參選人連戰、宋楚瑜皆系出國民黨，兩人對國民黨路線看法未必一致，但對國家定位、兩岸經濟等「大局」看法差異並不大。
反觀柯文哲系出綠營，政治主張原與綠營接近，2014北市長一役初嚐勝果，也是在綠營禮讓攜手擊敗目前的國民黨副主席連勝文，柯後因與綠營反目成立民眾黨，但柯與白營鷹派，是否真樂見藍營重返執政？其實不無疑問。
但該人士也直言，既然時間對在野黨已經不利，與其雙方憂饞畏譏、慢慢談政治理念，若能參考德國選局，直接面對聯合內閣組成、權力分配等現實議題，選後再來談磨合，會不會更務實、更有機會為大局「異中求同」。
號稱智商超高的柯文哲，頻針對「藍白合」密集出拳，不論是「沒人告訴我怎麼合」或帶著傳聞中的副手訪美，都依稀可見孫子兵法中「奇正相生」、黑格爾哲學中「正反合」的辯證身影，其和戰兩手策，將整合不力皮球踢回藍營。
台灣民意基金會董事長游盈隆就在臉書上說，柯P權術已練到爐火純青，大肆收買深藍人心，狠狠地將國民黨一軍。游還大酸「侯民意支持度明顯落後柯」，藍營卻仍堅持侯當正的，完全不考慮「柯侯配」，「不知今夕何夕」是國民黨今日最大問題。
但立委李德維質疑，坊間民調侯柯支持度其實已在伯仲間，侯更不時搶下第二，未來將串連藍營15縣市長，透過總統、立委聯合競選總部成立，從地方反攻中央，民調再上漲空間大，不解「不知今夕何夕」是何意？其實在兩黨總統參選人、黨中央未正式談判前，都還是「假議題」，雙方不妨少點放話、多點準備，談判未上桌就急喊「梭哈」，只怕會令整合提前踢鐵板。
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