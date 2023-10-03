2024總統與立委選舉進入倒數百日衝刺，政黨輪替雖成主流民意，然而在野的民眾黨柯文哲與國侯友宜到底「誰正誰副」引發熱議，國民黨自視為大黨不願屈就，民眾黨也不甘示弱頻祭出「正反合」戰術，談判桌上「藍白合」受到高度矚目。

「下架民進黨」是多數民眾的共識，唯在野勢力如何凝聚至今莫衷一是。9月26日中廣董事長趙少直言侯友宜不可能當副手，引爆柯震怒，在內部會議撂下「去死吧」重話；9月28日，柯出席深藍軍系活動時，卻又向現場退將喊話「放心好了、最後一定合」，外傳與侯朱緊急派員安撫柯有關。

台中市長盧秀燕、國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如日前同台，盧秀燕推薦「我的好朋友」蔡壁如，外界並形容該選區是藍白合「示範區」（圖／侯友宜競辦提供）

藍白間的關係稍趨緩和，不過柯文卻反向追擊，再把雙方合作的球丟給國民黨，9月29日柯競辦直接向侯下戰帖，主張「比民調定輸贏，輸的退選」；柯在10月1日啟程訪美時，更進一步向國民黨嗆別耍狠，比民調最乾脆，「我若每區提一個（立委參選人），看他（指國民黨立委席次）掉多少」。

藍營人士透露，因柯P訪美，侯友宜、朱立倫與柯文哲最快也得等10月中旬後，才能就「藍白合」面談。但藍白高層幕僚，其實早有聯繫管道，雙方默默堆砌善意。例如，柯競辦主任周榆修與國民黨副祕書長江俊霆私下常密切聯繫，日前台中市長盧秀燕牽手侯友宜，同框民眾黨台中市立委參選人蔡壁如高喊「凍蒜」，就是透過雙方幕僚聯手促成。

該人士說，藍白合與20年前「國親合」明顯不同，起步也晚，但對照韓國瑜昔日選高市長，直到10月中旬才掀起韓流旋風，藍白還有最後一點時間為整合做準備。

該人士進一步表示，2004年大選國親合，國親總統參選人連戰、宋楚瑜皆系出國民黨，兩人對國民黨路線看法未必一致，但對國家定位、兩岸經濟等「大局」看法差異並不大。

反觀柯文哲系出綠營，政治主張原與綠營接近，2014北市長一役初嚐勝果，也是在綠營禮讓攜手擊敗目前的國民黨副主席連勝文，柯後因與綠營反目成立民眾黨，但柯與白營鷹派，是否真樂見藍營重返執政？其實不無疑問。

但該人士也直言，既然時間對在野黨已經不利，與其雙方憂饞畏譏、慢慢談政治理念，若能參考德國選局，直接面對聯合內閣組成、權力分配等現實議題，選後再來談磨合，會不會更務實、更有機會為大局「異中求同」。

柯文哲在10月1日再度訪美，行前拋出「藍白合比民調、誰輸誰退選」的主張，在政壇引發議論。（圖／報系資料照）

號稱智商超高的柯文哲，頻針對「藍白合」密集出拳，不論是「沒人告訴我怎麼合」或帶著傳聞中的副手訪美，都依稀可見孫子兵法中「奇正相生」、黑格爾哲學中「正反合」的辯證身影，其和戰兩手策，將整合不力皮球踢回藍營。

台灣民意基金會董事長游盈隆就在臉書上說，柯P權術已練到爐火純青，大肆收買深藍人心，狠狠地將國民黨一軍。游還大酸「侯民意支持度明顯落後柯」，藍營卻仍堅持侯當正的，完全不考慮「柯侯配」，「不知今夕何夕」是國民黨今日最大問題。

但立委李德維質疑，坊間民調侯柯支持度其實已在伯仲間，侯更不時搶下第二，未來將串連藍營15縣市長，透過總統、立委聯合競選總部成立，從地方反攻中央，民調再上漲空間大，不解「不知今夕何夕」是何意？其實在兩黨總統參選人、黨中央未正式談判前，都還是「假議題」，雙方不妨少點放話、多點準備，談判未上桌就急喊「梭哈」，只怕會令整合提前踢鐵板。