民眾黨總統參選人柯文哲嗆聲，國民黨若想藍白合「就比民調，否則就是併吞」，國民黨總統候選人侯友宜以「兩人合作久」低調以對，國民黨主席朱立倫則澄清未想過併吞民眾黨，盼兩黨合作，還貼心的順著柯思路「先談理念、再談合作」。藍營人士透露，侯朱已有共識，當前稍安勿躁，不談正副搭配，逐步醞釀藍白談判在10月中下旬登場。

多數選民期盼在野的「藍白合」確保政黨輪替，讓國、民兩黨中央近期都承受不小壓力，除柯嗆聲乾脆比民調、輸者退選外，國民黨方面，朱侯近期也密集會商，連曾對於侯任副手可能性喊出「挺著胸膛倒下去」的侯辦執行長金溥聰，都在受訪時強調未反對藍白合，凸顯民意難擋，黨中央與侯辦幕僚，也對整合可能型態，做可行性評估。

據了解，藍營內部解讀，柯嗆賭民調退選，是有意早日脫離總統選戰泥淖，畢竟柯獨力勝選機會低，不如先確保民眾黨主體性，拉抬政黨票，衝刺白委席次蓄積能量。不過，也有人分析，柯明知小黨維持民調優勢不易，卻仍孤注一擲，無非不想背負整合破局罵名，同時也為民眾黨爭取更多談判籌碼。

柯文哲拋出以民調高低決定整合方式的主張，但藍營內部質疑，民調起伏不定，又無法排除遭對手灌票的可能性。圖為藍營民代針對坊間民調進行評論。（圖／報系資料照）

國民黨立委洪孟楷指出，比民調是黨內初選常見手法，但對手陣營可能灌票疑慮揮之不去，是否適合已公開表態要合作的政黨間，更有待商榷，畢竟選民想見到的是在野所有力量集結，朝推動政黨輪替邁進，而非逼誰退選，然後繼續檯面下明爭暗鬥，讓執政黨開心躺著選。

外界有一說指柯咬定藍營「不敢比民調」才嗆對賭，但美麗島電子報董事長吳子嘉質疑，據10月1日晚間披露的美麗島最新民調顯示，不論三腳督或四腳督，排名第二的侯友宜民調都領先排第三的柯文哲至少四個百分點（23.5%vs19.0%，21.6%vs16.2%)，隨大選逼近，雙方差距仍可能擴大，柯不應輕視侯，畢竟國民黨是大黨「是有底的」。

侯民調雖逐漸超車，但藍營未見獵心喜，畢竟侯民調仍落後賴清德一截，與柯比誰放話更狠無助大局。知情人士不諱言，藍白能否合作、現在就等柯談判，藍營仍期盼兩黨搭檔拼大選、共同宣示組聯合內閣、治國團隊，推動根本改革，爭取多數選民認同。

侯柯二人日前參加白沙屯拱天宮160週年活動時同框，兩人並應媒體要求相互握手，展現在野團結的氛圍。（圖／報系資料照）

但另方面，柯一日數變，也讓國民黨中央飽受震撼，再次見識到柯的自負性格，因此雖對藍白合做最好準備，但也有最壞打算，不排除兩黨談了，柯仍堅持非選總統不可、或要求組閣權（閣揆）全交給民眾黨，擔憂這些難題將引爆藍營內部大地震，尤其選前換將兵家大忌，目前也無法全然排除談判破局的可能性。

藍營人士分析，若選戰最後若真成「四腳督」，賴清德篤定躺著選，但觀察近期民調，郭董支持度仍敬陪末座，大選有可能朝三腳督方向發展。若面對民意盼政黨輪替的高期待，在野仍不幸難整合，在2024大選堪稱「戰爭與和平」抉擇，綠營執政包袱又沉重下，只能期盼在野陣營都要以蒼生為念，能像兄弟登山、各自努力，勿反目成仇保送綠營，國民黨只要團結背水一戰，或仍有險中求勝的一線生機。