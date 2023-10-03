24歲香港TVB童星冼迪琦，2018年遠從香港來台追夢，加入女團AKB48 Team TP，經過5年打拼，冼迪琦於今年8月從團體畢業，沒多久她宣告加入中信兄弟啦啦隊PS女孩（Passion Sisters），從藝人轉型為啦啦隊女孩，還獲得「峮峮接班人」美名。時報周刊CTWANT也捕捉到她最後以AKB48 Team TP成員身份，與粉絲互動的溫馨場面。

雖然從AKB48 Team TP畢業，但冼迪琦仍參加團體宣傳活動。（圖／本刊攝影組）

冼迪琦離場時與粉絲離情依依。（圖／本刊攝影組）

冼迪琦8月中宣告正式從AKB48 Team TP畢業，不過近來適逢團體新單曲宣傳期，她仍照計畫出席紀念握手會，與粉絲近距離互動。9月16日晚間約8點，活動結束後，冼迪琦換回自己的服裝走出會場，不停地向現場的粉絲揮手道別，和其他團員坐上小巴士，她仍不停地對窗外的粉絲致意，看得出離情依依。約莫10分後，車子在台北市松山車站停靠，冼迪琦與隊友分道揚鑣，獨自搭乘捷運又轉乘公車返回住處，途中她不停翻看手機，似乎在回味當天的活動，但神情看起來有些落寞。

上車離去前冼迪琦還與粉絲頻頻揮手告別。（圖／本刊攝影組）

與隊友散會後，冼迪琦獨自搭捷運返家，一路上滑著手機，神情有些落寞。（圖／本刊攝影組）

已經以練習生身分加入中信兄弟啦啦隊的她，17日貼出全黑動態，宣告自己的IG新帳號。19日中午12點多，冼迪琦穿著連身小洋裙出門，隨後轉了2班公車，於46分抵達台北市大安區一處商業大樓，而該大樓的12樓正是啦啦隊所屬的寬魚國際。約莫下午2點，執行長邱瓈寬（寬姐）搭乘黑色廂型車抵達，不知道是否要商討後續發展，令人期待。

卸下女團身份，冼迪琦穿著可愛短裙外出搭公車。

冼迪琦自行到新公司準備報到。（圖／本刊攝影組）

冼迪琦6歲以香港選秀《殘酷一叮》嶄露頭角，此後成為各大電視台御用童星，曾接拍過《隔世追兇》、《烈火雄心3》、《律政新人王II》，擁有近30部戲劇經歷。2018年她突破重圍，從AKB48 Team TP徵選脫穎而出，來台發展後，除了是隊內人氣成員，去年更入圍TC Candler「2022年度全球百大美女」，聲勢看漲。

隨後邱瓈寬（寬姐）也搭乘黑色廂型車抵達公司。（圖／本刊攝影組）

今年8月她完成畢業舞台，也在社群網站曬出白紗禮服照，宣告「我冼迪琦 正式從AKB48 Team TP畢業了」，她坦言畢業心情複雜，但仍想向每位粉絲說聲謝謝。提及偶像生涯，冼迪琦表示自己學會與大家庭相處，也懂得如何面對挑戰與困難，最重要的是「學會了感恩和珍惜」。冼迪琦感性表示AKB48 Team TP是她第二個家，雖然要離開團體，但她們的友誼永遠存在，「現在是時候朝著新的目標邁進了，我會繼續追求，成為更美好的自己」。

冼迪琦近期成為中信兄弟啦啦隊PS女孩（Passion Sisters），從藝人轉型為啦啦隊隊員。（圖／本刊攝影組）

9月初PS女孩（Passion Sisters）公開5位新晉練習生，冼迪琦搖身一變化身啦啦隊女孩，她在申請IG更名期間，設立備用帳號讓粉絲追蹤，原先的IG帳號即便停擺，追蹤人數從14.8萬，13天內速漲到16.5萬人追蹤，啦啦隊新帳號也立刻吸引2.8萬名粉絲追蹤，顯現她的高人氣。

臉蛋甜美可愛的冼迪琦曾發寫真集，展現火辣傲人身材。（圖／取自冼迪琦IG）

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