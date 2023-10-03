來自香港的AKB48 Team TP前成員冼迪琦，5年前來台圓夢，在女團時期收穫一票死忠粉絲，但她8月中畢業後，搖身一變成為中信兄弟啦啦隊PS女孩（Passion Sisters）練習生，展開新一階段人生篇章，甜美可愛的笑容還被封為「峮峮接班人」。

有許多啦啦隊員加入演藝圈的行列，不過要從藝人轉戰啦啦隊的例子相對就少了許多；自《我愛黑澀會》發跡、當年年僅15歲、卻擁有高超舞技的蚊子，舞蹈實力獲得許多天王天后賞識，曾被吳建豪、潘瑋柏欽點合作，在節目停播後較少有令人印象深刻的作品，但她在2020年改藝名「賴賴」加入統一獅隊專屬啦啦隊Uni-Girls，2年前成為副隊長，繼續展現她的過人好舞藝。

賴賴（左起）、筠熹、舒子晨都是從藝人身分轉戰啦啦隊。（圖／翻攝自IG）

樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」人氣成員筠熹，過去曾是天氣預報節目《Weather Girls》固定班底，2012年以日本偶像團體天氣女孩成員出道，但歷經成員變動，天氣女孩最終以「商業考量」於2017年解散，之後筠熹先是加入味全龍專屬啦啦隊Dragon Beauties，2020年因生涯規劃離隊轉戰「樂天女孩」，隔年升格副隊長，知名度也跟著大漲，有趣的是如今在啦啦隊站穩腳步後，她又開始在演藝圈露臉，可愛傻大姐的模樣也十分討喜。

舒子晨是《大學生了沒》固定班底，之後參加選秀《超級模王大道2》獲得第六名好成績，擅長舞蹈的她，2016年和夏語心、茵茵共組新團體「犯規小姐」，滿足表演魂。今年4月，舒子晨無預警在臉書宣布回鍋「美式啦啦隊」LuxyGirls，接下隊長一職，不少粉絲這才知道原來她出道前就曾是啦啦隊員的身份，隔月她更閃婚交往2個月的排球選手許美中，愛情事業都有新歸宿。

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