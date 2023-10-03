王陽明與蔡詩芸結婚後如膠似漆，是以感情甜蜜出名的夫妻檔，怎料先前卻爆出兩人分居，甚至準備簽字離婚的消息，讓外界相當驚訝；不過不久前有人目睹他們帶著女兒遊墾丁，時報周刊CTWANT又直擊王陽明力挺老婆的演出，兩人的相處也十分融洽，看來努力挺過婚姻危機。
9月30日「嘻哈龍虎門」主辦的《2023 龍虎門【247】音樂日》如期在新北大都會公園舉行，現場人山人海，相當熱鬧。晚間7點15分，蔡詩芸準時登上舞台演出，於此同時穿著吊嘎的王陽明，悄悄地現身後台角落，一邊與友人聊天、一邊還隨著音樂律動，口中似乎也跟著哼唱。7點半，演出結束，蔡詩芸回到後台，王陽明輕摟著她，接著快速地親了一口，感情似乎已經回溫。
演出結束後，蔡詩芸等人並沒有急著離開，與其他人合影之後，又待了兩個小時，9點半，夫妻倆及三個男友人一起搭乘蔡詩芸的廂型車離開會場，前往位於台北市大安區一家酒吧。10點52分，夫妻倆在幾名友人的陪同下走出酒吧，蔡詩芸上車前對著王陽明說了幾句話，而王陽明對著坐定的蔡詩芸揮手，接著比出YA和大拇指手勢，隨後與友人又回到酒吧。
11點，車子並非開回夫妻倆在台北市信義區的住處，而是開進大安區一棟住宅社區，接著司機進行車上清潔整理，看來夫妻倆如今仍然處於分居的狀態。而王陽明和友人在11點54分走出酒吧，隨後與像是粉絲的6男1女合影留念。
拍完照，王陽明與兩名友人走出巷子，路邊攔了計程車離開，次日零點8分，三人乘車到信義區夜店續攤，走往夜店的路上，王陽明隨地吐了一口痰。在夜店門口與其他友人會合後，王陽明再次展現出高人氣，到哪裡都很受歡迎，身邊男女友人圍繞聊天，一群人會合完畢後走進夜店，直到2點出頭才離開。
2點4分，大夥眼神看來似乎已經有些渙散、目光獃滯，然而幾人並未打算回家休息，而是又到了另一家夜店繼續玩樂。44分鐘後，王陽明在數名友人的陪同下走出夜店，這才搭乘友人的廂型車離開。回到信義區山坡上的住處，兩名友人與王陽明合影留念，才與像是助理的男子走進居住的社區。
先前王陽明與蔡詩芸被網友發現，已經很久沒在社群網站提到對方，不過王陽明在觀賞此場演出的同時，把老婆表演的模樣放上限時動態，演出結束後蔡詩芸也轉發限動，更在貼文中放上了與王陽明擁抱的照片，即使不像過往高調，仍能看出他們的感情已經朝好的方面恢復中。
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