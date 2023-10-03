林裕紘今（3日）清晨6時寫下800字聲明道歉。（圖／翻攝臉書／Lin bay 好 油）

林裕紘今（3）早在臉書發文道歉，強調自己選擇錯誤的方式逃避，向所有對其信任和關心他的人致歉。（截取自Lin bay好油臉書）

農業臉書粉絲專頁「Lin bay 好油」林裕紘上月在臉書稱自己被傳威脅訊息，專案小組2日逮到涉嫌恐嚇林男的許姓男子，結果許男稱受林裕紘指示，並許男自稱國民黨黨工，桃檢認許男涉嫌重大，法院3日凌晨2時許裁定收押禁見。（賴佑維攝）

揭露進口蛋爭議的農業臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘，上月在臉書稱自己被傳威脅訊息，專案小組2日逮到涉嫌恐嚇的男子許哲賓，許男自稱是國民黨黨工。桃檢認許男涉嫌重大，法院今（3日）凌晨2時許裁定收押禁見。林裕紘3日清晨6時寫下800字聲明道歉，「請各位原諒我的懦弱」，但強調恐嚇內容有些是真的，「而有一部分是我請朋友許哲賓幫忙傳訊給我，他是基於朋友的道義才幫忙我。」

以下為「Lin bay 好油」版主林裕紘道歉全文：

對不起，我犯錯了。

我向所有信任我、關心我的朋友們誠摯道歉。

請各位原諒我的懦弱，我並沒有那麼堅強，多年來評論農業政策、農業議題，遇到了太多的抹黑與不實指控，這些漸漸擊垮了我，導致我做出錯誤的事。

這些恐嚇的內容有些是真的，包含收到含槍跟刀的照片，而有一部分是我請朋友許哲賓幫忙傳訊給我，他是基於朋友的道義才幫忙我，但我思慮不週沒有想到他在國民黨黨部上班的事會引發的風暴且愚蠢的行為，非常對不起他的義氣，不只毀了我自己，也對他造成影響。

過去九年以來我評論農業議題，但在這幾年所受的壓力越來越大，在這次雞蛋的議題中，反而站在風頭浪尖被稱為雞蛋的吹哨者，我提出來的大多數質疑的資料都是從農業部而來，而事實也一一被證明，包含了大量的雞蛋報廢、冷藏轉常溫使用的變質問題、大量進口蛋混入當成國產蛋使用。

該監督政府施政的應該是在野黨，但在野黨如國民黨也未能有效積極的監督執政的民進黨，反而見獵心喜，大多數都是來我這邊抄資料，作為議題的操作，而各路民進黨的支持者、側翼則大量出征我、抹黑我，就像我明明沒有在頂新工作過，也可以不斷地說我是黑心的頂新品油師，或者幫我貼上一箱水果都賣不出去的廢物這種標籤。

我站在這個風頭浪尖之上，面對了比以往更多的壓力，也擊垮了我，我慌了，我選擇錯誤的方式逃避。

我想要透過這樣來退場，從這場風暴中抽身，但我做了一個最不好的示範與退場的模式，讓一切變成一場鬧劇。

但我也有一個疑問？

為什麼我受到這些人長期的騷擾，永遠都找不到？

雖然我沒有像殺人放火那樣在現實中傷害到任何一個人，但這場鬧劇對不起一直信任我的人，他們也很驚訝為什麼我要這樣毀了自己？

因為我承受不了。

民進黨黨證上面寫著莫忘初衷四個字，但我沒有辦法堅持，我頂不住排山倒海的壓力，我的懦弱跟逃避上演了這場鬧劇，我覺得我也不配做一個民進黨的黨員，我會去辦理退黨的手續，退出民進黨。

對不起，辜負了各位的信任與支持。

我會誠實面對所有的責任跟問題。