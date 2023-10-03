終於回家了！中國男子劉濤6歲在街上玩耍時，被人從四川拐賣到河南，直到日前才破除37年與上千公里的時空藩籬，在老家與親生母親團聚，並像個孩子般邊哭邊吃著媽媽做的醪糟蛋（酒釀蛋）。

劉濤與母親團聚。（圖／翻攝自微博）

據《網易新聞》報導，劉濤當年在四川老家附近放牛玩耍時，被一名中年男子拐賣，並在經過徒步、三輪機車、火車乃至船隻，短短2天內就被賣到河南的養父母家，並被取了石俊海的新名字。

雖然劉濤父母當天就四處打探孩子下落，與在得知劉濤被陌生人帶走後報警，甚至做了DNA比對，多年來卻一直沒有下文。劉濤儘管對家鄉一直記憶猶新，但畢竟當時年齡太小、經過太多地方，也一直沒能找到親人，最後只能報警與向公益平台「寶貝回家」求助。

劉濤下跪吃醪糟蛋。（圖／翻攝自微博）

母子倆在分離37年後，終於靠DNA鑑定重新團聚，43歲的劉濤見到母親時，彷彿變回當年的6歲小孩，跪在媽媽懷裡痛哭，母親也像安慰幼子般說著，「不哭，不哭了，咱回家了」，並在帶劉濤進屋後，餵兒子吃闊別37年的醪糟蛋。