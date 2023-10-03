藝人「米卡米」（李宜軒）曾是兒童台的「香草姐姐」，去年因為遭網紅鄧佳華騷擾，名字不時出現在新聞版面，她最後畢業以新身分重新出發，近年開始接活動唱跳、主持等等，私下常分享生活的她，透露最近很喜歡聽鬼故事，連深夜整理房間時也一邊播放著，沒想到就在準備洗澡時，浴室突然傳來說話聲響，讓她嚇傻。

米卡米1日在社群平台分享親身詭異經驗，她透露這陣子對鬼故事很有興趣，日前深夜整理房間時也在聽，殊不知越聽心裡跟著越毛，當她準備洗澡時，她就改用手機播放笑話影片、並把音量調大，試圖減緩恐懼感。

正當米卡米步入浴室把門關起來的當下，她竟聽到一陣超大聲響，宛如是說話的聲音，「只有幾秒，像是全罩式耳機一樣的大聲」，但同時手機仍播著影片，導致她無法判斷雜音的來源，「完全不知道剛剛聽到了什麼」。

心情遲遲無法平復的她，最後只好懇求媽媽坐在一旁陪她洗澡，並大喊「超毛」，米卡米過去因為被遭網紅鄧佳華騷擾造成不小困擾，她最後從兒童台畢業，以新身分重新出發，近年也開始接活動唱跳、主持等等，甜美形象深入人心，除此之外，米卡米的打扮也逐漸開放，像是她喜度28歲生日時，就大方曬出性感泳裝照，宣告真的長大，正式揮別昔日的可愛形象。