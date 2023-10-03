農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘日前自稱遭到網友恐嚇全家人身安全，不料昨（2）日整起案情大逆轉，檢警查到涉嫌發布恐嚇文的竟是國民黨黨工許哲賓。《鏡週刊》3日報導指出，國民黨高層得知消息後嚇出一身冷汗，緊急設下兩道防火牆。

《Lin bay好油》今早在臉書發文以「對不起，我犯錯了。我向所有信任我、關心我的朋友們誠摯道歉」為題，稱自己遭到恐嚇的內容有些是真的，包含收到含槍跟刀的照片，而有一部分是請朋友許哲賓幫忙傳訊，對方是基於朋友的道義才幫忙他，但自己思慮不週沒有想到其在國民黨黨部上班的事會引發的風暴且愚蠢的行為，非常對不起對方的義氣，「不只毀了我自己，也對他造成影響。」

而《鏡週刊》報導指出，「Lin bay好油」自稱恐嚇的事件爆發之後，國民黨其實第一時間沒有掌握到詳情，且當時社會風向是以多數人捍衛食安及人身自由為前提，來為「Lin bay好油」讚聲。

然而根據報導指出，整起恐嚇案在昨晚突發驚變，檢警調查後得知，林裕紘和許哲賓2人本來就有交情，且許為台大法律系畢業，心知身陷恐嚇案情況不對後，還想出錄音以保全自身，結果遭到警方查獲，最終也成為全案曝光的關鍵。

《鏡週刊》指出，有知情人士告知，國民黨2日瞭解此事後，在第一時間當下馬上做出2道防火牆，並跟外界表明態度，第一個是藍營立場的出發點就是為食安把關，和「Lin bay好油」相關恐嚇事件無關；第二點則是許哲賓純屬個人行為，國民黨支持檢警後續行動。

除此之外，《鏡週刊》還報導，國民黨在案情爆發約12小時之前，已接獲相關訊息，非但高層冷眼，黨內上下也非常詫異，其中尤以時常上政論節目的民代為甚，一想到之後該如何反應，紛紛冒出一身冷汗。然而黨中央即刻表明立場，要求黨內不得聲援相關違法行為，許哲賓昨傍晚也向政策會請辭，並得到獲准。