一般人聽到脂肪都不免有排斥感，但家醫科醫師李思賢表示，適量脂肪對代謝是非常重要的，脂肪對於飯後的脂肪酸的暴衝有緩衝效果，能更快清除血中的三酸甘油脂，以免胰島素阻抗，進而預防糖尿病的產生。他表示，擁有健康的脂肪細胞，有助健康代謝，民眾可多攝取好的油脂，例如橄欖油、苦茶油、椰子油、紫蘇油。

李思賢在其臉書表示，擁有適量的脂肪對代謝是非常重要的，所以體脂肪並非越低越好，他因此說明脂肪作為能量緩衝的角色，就像是肌肉對餐後血糖有緩衝效果一樣，脂肪對於飯後的脂肪酸暴衝也是有緩衝的效果，能夠更快地清除血中的三酸甘油脂，因為三酸甘油脂被酵素Lipoprotein lipase分解並且被脂肪細胞攝入的過程。

他說明，人體如果沒有「脂肪緩衝」，一餐後三酸甘油脂上升的濃度是休息時的10倍以上，但之所以未發生此狀況，是因人體有緩衝機制，就像血糖一樣，你在吃完一塊蛋糕後血糖沒有飆破1000，因為肝臟和肌肉努力的在穩定血糖，我們的脂肪細胞也在飽足之後緩衝我們吃下的脂肪。

一旦這個「脂肪緩衝」機制是受損的，其他細胞和器官就容易暴露在高濃度的脂質環境中，這些高三酸甘油脂的累積就容易引起「胰島素阻抗」，影響的器官包括肝臟、骨骼肌、胰臟等等，長期會導致胰島素阻抗、血糖增加，最後導致胰島素分泌不足。

李思賢表示，若「脂肪緩衝」機制受損，無法應付餐後的高脂肪酸衝擊，會發生在肥胖及脂肪萎縮的族群，因此這個狀可能發生在「過重」和「過輕」這兩種族群中。

他表示，民眾應盡量減少品質不好的精煉植物油、反式脂肪，多攝取好的油脂，像是橄欖油、苦茶油、椰子油、紫蘇油，以便擁有健康的脂肪細胞，促進身體的健康代謝。