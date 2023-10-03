中颱小犬持續增強、逼近，氣象署預計在今天中午前後發布陸上颱風警報，氣象粉專指出，小犬暴風圈明天（4日）清晨就會接觸台東、恆春半島陸地，明後兩天風雨最大，迎風面的宜蘭、花蓮、台東、高雄及屏東地區累積雨量將瞬間爆表。颱風若登陸，結構將受地形破壞，移動速度變慢，影響時間拉長，預計周六（7日）白天才會解除海警。

「小犬，就在門口！」氣象粉專「林老師氣象站」發文指出，小犬颱風正以每小時10公里左右的速度朝西北方向前進，預估今中午前後發布陸上颱風警報。明天清晨7級暴風圈就會接觸到台東、恆春半島陸地，明後兩天風雨最顯著，迎風面的宜蘭、花蓮、台東、高雄及屏東地區，累積降雨量將會瞬間爆表，東半部、恆春要注意豪雨以上等級降雨；北部、南部及中部局部地區也有大雨或豪雨發生機率。

粉專表示，小犬的強度將增強至中度颱風上限，挑戰強烈颱風機會不大；由於颱風結構受到登陸後的地形破壞，周四中心出海後，移動速度明顯減慢，脫離海警時間會落在周六白天。

粉專提醒，颱風7級風暴風半徑220公里相當大，影響區域也較廣，加上移動速度慢、水氣含量多，累積雨量非常可觀；另外隨著颱風靠近，氣壓梯度增加，加上外圍環流進到海峽的「狹管效應」發酵，西半部會出現間歇性強陣風，應做好防颱準備。