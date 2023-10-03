一名網友分享超佛自助餐，他夾了7道菜只要60元，便宜價格引起網友熱烈討論，不少人看呆直呼，老闆是把餐飲業當公益事業在做吧？另有網友則開玩笑說，原PO是不是嘴很甜，結帳稱呼老闆娘為姐姐，才成功獲得優惠價。

一名網友近日在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，買自助餐共夾了7道菜，結帳的時候竟然只要60元，讓他當場驚呆，因為實在太佛、太便宜了。從照片中可見，原PO夾的7道菜分別是芥藍、滷蘿蔔、高麗菜、皮蛋豆腐、苦瓜、蘿蔔炒蛋和茄子。

超佛價格引起網友討論，不少人看呆表示，這也太便宜了，「好便宜，在哪裡？我要去吃爆」、「老闆娘做功德的，不然就是你是老闆娘的菜」、「這在台中至少要115元」、「這樣 60元，老闆是把餐飲業當公益事業在做吧？」

另有網友歪樓直呼，原PO結帳的時候是不是叫老闆娘姐姐，讓對方心花怒放，直接給了超優惠價格，要不然7道菜60元真的很誇張。