32歲男星張庭瑚近期主演的電影《粽邪3：鬼門開》票房稱績亮眼，而他參與的兩個實境節目也陸續播出；至於感情方面他自與五熊（蔡頤榛）分手後，3年前和魏蔓因拍戲傳出緋聞，但雙方都未承認，如今卻傳出兩人已分手，且原因是對未來沒有共識，對此，張庭瑚經紀人也回應了。

根據《鏡週刊》報導，張庭瑚和魏蔓3年前因拍戲進而傳出緋聞，據傳兩人分手是因張庭瑚極度沒有安全感，加上兩人個性差異大，且對未來沒有共識才分開。

然而，日前魏蔓宣布凍卵後首訪時曾說：「我的人生一直都只專注在自己熱愛的生活裡，從不滯留」讓外界猜測與張庭瑚的戀情早已告吹；對此，張庭瑚經紀人澄清，兩人從沒有在一起過，所以沒有是否分手的問題需要探究。

事實上，張庭瑚2015年曾面臨當時女友楊可涵因受憂鬱症所苦，輕生結束年輕生命，而楊可涵的好友五熊（蔡頤榛）因陪伴張庭瑚走出低潮，之後認愛交往，不過兩人卻在1年多後以個性不適合為由分手，事後五熊事後受訪坦言，自己越來越像囉嗦的老媽子，彼此都受不了。

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