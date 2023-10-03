天使總教練內文（Phil Nevin）將不會獲得續聘，他與球團的合約到期，天使3日宣布不會執行延長合約的選項，總管米納西安（Perry Minasian）的情況也未明。大谷翔平成為自由球員，天使簽回他的機率已經非常低了，當家球星卓奧特（Mike Trout）也被傳言有可能轉隊。

內文原先是洋基三壘指導員，總教練布恩（Aaron Boone）在整頓團隊的時候解雇內文。天使前總教練麥登（Joe Maddon）招攬內文當三壘指導員，結果麥登去年6月吞了12連敗無預警下台，內文接掌之後反而愈來愈糟，該季留下46勝60負的戰績（麥登被解雇的時候是27勝29負）。

麥登在天使唯一的完整球季是2021年的77勝85負，2023年在內文手裡又跌到73勝89負。大谷翔平是2021年全票美聯MVP，預計2023年也是MVP，但天使還是敗多勝少。

當年成功簽下大谷翔平的天使前總管艾普勒（Billy Eppler）在2020年例行賽結束後遭到解雇，現任總管米納西安暫時安全，至少隔天的記者會還是由他負責。簡言之，除了陣中有大谷翔平之外，這幾個球季的天使是一支非常平庸的球隊。