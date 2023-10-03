泛藍民眾關心藍白合進度，民眾黨總統參選人柯文哲陣營日前提出要比民調，輸的人退選，而國民黨總統參選人侯友宜表示，與柯先前在很多議題都有共識，現在最重要是為人民努力做事。前立委郭正亮2日在節目中分析，柯也是聰明人，也知道藍白合不能拒絕，讓民進黨總統參選人賴清德當選總統風險有多大，更不要說其他貪汙等無從追究問題。

郭正亮在中天節目《大新聞大爆卦》中談到，比民調就跟國民黨黨內避免初選一樣，只要比民調就會公布日期然後雙方較勁，一定會造成傷口，接下來的時間對侯友宜有利，這是事實，因為各地立委總部成立、縣市長逐漸有壓力要辦場，侯友宜當然可以出席跑場，中南部一定會有非常明顯的提高。

郭正亮直言，時間對柯文哲不利，這也是為什麼柯訪美前要講話這麼硬，國民黨如果認為比民調對大局不好，就要主動提案，由柯提案比較難看，等於小黨求大黨，大黨對小黨要提出慷慨整合方案，柯也是聰明人，也知道藍白合不能拒絕，讓民進黨總統參選人賴清德當選總統風險有多大，更不要說其他貪汙等無從追究問題，「所以他不可能不答應」，現在是「求政治人物該有的尊嚴，讓我有下台階、轉身空間」。

郭正亮分析，為何柯文哲一直講閣揆同意權、政策交集討論，提這些意味著「想要談」，真正核心有關人的權位分配應該由大黨提出，「我認為基本上，整個事態是越來越明朗」，柯也知道從美國回來就是「倒數計時」，時間等不得，國民黨也不要迴避，大家好好想一想，可以站在國民黨角度去想民眾黨的立黨之本是什麼，這樣才能夠比較讓人家有迴旋空間。

至於民調部分，郭正亮認為，各有對自己有利的民調，坦白說如果真的一翻兩瞪眼，一定是不平之鳴一大堆，國民黨有些話不好講，但想的只要訴諸民調，雙方要造勢、比較就會有傷痕，撕扯過程會讓民進黨樂爆，這個就是國民黨要有政治智慧去處理。