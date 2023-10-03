一名女子的LINE在群組內自動發出一連串「我是死廢物」的訊息，且在別的群組也看其他人有類似狀況，問是不是LINE出現Bug？網友一看就知道是她點到釣魚連結，不僅個資恐已曝光，且對方還取得「傳送訊息至聊天室」權限。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，她的LINE在某群組自動發出一連串詭異訊息，內容皆是「我是死廢物」，在別的群組看到其他人也有相似狀況，起初以為是不小心按到，但在1分鐘內打出相同訊息的可能性極低，質疑是LINE的Bug，「有人也有同樣狀況嗎？」

疑問上線，網友秒懂原因，「釣魚連結可以自動發訊息，妳應該是被群組內發的連結釣到」、「妳一定是點到自動傳送訊息的連結」、「別再亂點連結了」、「快到設定解除連動。」

事實查核中心過去也曾針對此事發文提醒民眾，LINE上流傳聳動標題的連結，吸引用戶點選，但其實是惡作劇訊息，點進去並沒有標題上的內容，而是惡作劇的圖文，恐讓用戶的個資曝光。查核中心採訪趨勢科技防詐達人專案經理劉彥伯表示，此類惡作劇連結可拿到用戶的姓名和照片外，還可以取得「傳送訊息至聊天室」的權限，這代表對方可以推播各種訊息到你的手機上。

劉彥伯說，若民眾收到不明連結，點進去後更改使用者許可「傳送訊息」的權限即可；若不小心點到「許可」鍵，仍然可以在 LINE設定「我的帳號」中的「連動中的應用程式」功能，解除「HAO」的連動程式。