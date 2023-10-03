菜農林佳新。（圖／取自林佳新臉書）

日前多次揭發進口蛋爭議的農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘，昨（2）日遭爆他日前被恐嚇一事是自導自演，令外界相當詫異。對此，林裕紘的好友、當初與他並肩作戰的菜農林佳新感嘆，對林裕紘的行為恐造成「農業詬病與，自此沒人討論與模糊焦點」感到無奈。

警方專案小組昨逮到涉嫌恐嚇林裕紘的許姓男子，然而，許男卻稱，是林要他用假的臉書帳號傳訊息恐嚇，他還和林商量此事，桃檢認為許男涉嫌重大，法院今凌晨2時裁定收押禁見。更令人震撼的是，林裕紘今晨在臉書發文道歉，認了此行為，稱他這麼做是為了從這場風暴中脫身，希望大家原諒他的懦弱，不過他仍強調，有些恐嚇內容是真的。

林佳新今在臉書發文表示，知道評議是要付出代價，進口雞蛋的爭議被揭開，讓非綠見獵心喜，綠的恨之入骨，能體會林裕紘想轉身、不想陷入政治泥沼的心態。但他也想不到，把農業部前部長陳吉仲搞下台，身處政治風暴的林裕紘，竟是用如此糟糕的方式去抽身。

林佳新提到，他當然知道林裕紘累了，也對身為好友，在林數個月來揭發這些事情時，因照顧孩子而冷眼旁觀一事感到自責。

林佳新坦言，林裕紘轉身方式、或是自導自演事件，錯就錯了沒什麼好辯解和周全，但更令他難過的，不是林裕紘欺騙他，而是當初林裕紘身陷風暴中，揭發事實時，他自己的冷眼旁觀「其實跟他們這些路人都一樣，就好像一個局外人」。最後，林佳新再次強調，林裕紘錯了，其他的不需要過多贅言，社會自有公評，只是這些農業詬病與當政者的惡，自此沒人討論與模糊焦點，令人感到無奈。