明星們私底下也會與好友出門聚會，陳柏霖與桂綸鎂昔日一起演出電影《藍色大門》，20年友誼依舊長存，最近被拍到兩人相約捧場9m88演唱會，散場後還赴柯震東家的酒吧續攤，並巧遇房祖名，而房祖名也被拍到當晚載了一對辣妹離開。

柯震東家的酒吧常年有藝人、名人在此酒聚，這晚除了陳柏霖與桂綸外，連房祖名也在場，據《鏡週刊》報導，陳柏霖、房祖名兩位死黨在此相遇，不過陳柏霖在凌晨先和老友桂綸鎂一起離開。房祖名也隨後離去，不過他身旁多了兩位身穿一黑一白辣妹緊緊跟隨，房祖名居然親自駕駛他的特斯拉充當司機，將她們送至路邊後，隨後朝自家方向駛離。

房祖名本都是演藝圈的新生代紅星，自從大麻風波後，成龍出面為兒子的犯行低頭，而房祖名也剃頭表示懺悔，但形象仍受到重創。近年房祖名淡出幕前，並在老爸成龍安排下當起名錶董事，躋身為上流人士。

而陳柏霖與桂綸鎂去年走出電影圈，挑戰電視劇作品，雖然桂綸鎂的《台北女子圖鑑》雖遭觀眾罵翻，她的演出卻深獲肯定，首度叩關金鐘視后，而陳柏霖睽違10年的影集《正義的算法》卻全軍覆沒，令人惋惜不已。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！