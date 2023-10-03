新北市樹林區柑園街一處鐵皮工廠今（3日）凌晨0時許驚傳火警！據了解，由於工廠連棟相近，火勢迅速向旁邊工廠延燒，同時傳出疑有外勞受困其中，工廠內也不斷傳出爆炸聲響。
據了解，該工廠是一間從事金屬回收的工廠。另，旁邊47號是傢俱工廠，由於現場易燃物品較多，警消不敢大意，最後在確認受困的人已經逃出後，全力阻隔延燒，火勢最後於凌晨1時50分得到控制。
初步估計，此次一共出動103名消防人員共46輛消防車，燃燒兩間廠房面積約1300平方公尺，至於詳細起火原因仍待進一步釐清。
新北市樹林區柑園街一處鐵皮工廠今（3日）凌晨0時許驚傳火警！據了解，由於工廠連棟相近，火勢迅速向旁邊工廠延燒，同時傳出疑有外勞受困其中，工廠內也不斷傳出爆炸聲響。
據了解，該工廠是一間從事金屬回收的工廠。另，旁邊47號是傢俱工廠，由於現場易燃物品較多，警消不敢大意，最後在確認受困的人已經逃出後，全力阻隔延燒，火勢最後於凌晨1時50分得到控制。
初步估計，此次一共出動103名消防人員共46輛消防車，燃燒兩間廠房面積約1300平方公尺，至於詳細起火原因仍待進一步釐清。
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