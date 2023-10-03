友達董事長彭（又又）浪指出， 友達這幾年談雙軸轉型，以優越的顯示器技術為基礎，在面板、顯示等產業持續做下世代或更長遠技術發展，也因此更多資源投注在垂直整合部分，希望把顯示器價值再放大。面對全球生態系的競爭與產業鏈的架構重組，友達與BHTC的結合將發揮最佳的優勢互補綜效，也等於友達在歐、美要有製造基地的決定能一步到位，將就地供應目標提早達成。

此外，在雙軸轉型的策略目標下，友達提升顯示技術附加價值（Go Premium）、深化垂直市場應用（Go Vertical），凝聚集團內的頂尖技術與豐富資源，逐步擴展全球事業版圖。友達以世界領先的創新顯示技術為核心基礎，深耕車載顯示器領域已逾20年，為汽車產業高度信賴的關鍵零組件供應商。

因應全球電動車、自駕車蓬勃發展，汽車產業經歷快速變革，顯示應用扮演著最重要的座艙體驗角色。友達從面板、車用系統、結合感測與軟體服務等人機介面整合，逐步拓展至智慧座艙，致力成為未來智慧移動服務的解決方案領導供應商。

BHTC擁有世界領先資源及研發實力，具備一級供應商（Tier 1）能力，與國際OEM車廠有著深厚合作關係，使其在人機介面市場快速發展趨勢下具備絕佳優勢。BHTC總部位於德國利普施塔特（Lippstadt），於美國、日本、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、大陸等地均設有子公司，員工人數約2,900名，2022年度銷售額為619.1佰萬歐元，營業利益為16.2佰萬歐元，EBITDA為76.8佰萬歐元，稅後淨利為9.0佰萬歐元。