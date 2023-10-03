中颱小犬目前位於鵝鑾鼻東南東方約470公里海面上，向西北轉西北西進行，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，倒數24小時，明天上午暴風圈將接觸東部陸地，周四凌晨登陸，並示警這次小犬颱風很兇，對台影響會比海葵颱風更有感，東部、南部趕緊做好防颱準備。換句話說，東部、南部周三、四將有放颱風假的機會。

台灣颱風論壇警告小犬颱風很兇。(翻攝自台灣颱風論壇)

台灣颱風論壇在臉書發文，小犬颱風登陸機率極高，風雨熱區為花蓮豐濱至恆春一帶，暴風圈預計明天（4日）上午就會率先碰到花東陸地，明天深夜至周四（5日）凌晨間颱風中心登陸，東部、南部首當其衝，把握最後時間做好防颱準備，其他地區也要注意強風。

台灣颱風論壇貼出一張狗狗哏圖，警告小犬颱風很兇，目前通過台灣東南方高海水熱焓量的區域，穩定增強中，巔峰強度能來到中颱上限，因此這次風雨將會比海葵颱風更有感，剩倒數約24小時暴風圈就要接觸台灣陸地，做好準備。