南韓演員李帝勳因演出《模範計程車》一炮而紅，原訂4日要與朴恩斌共同主持釜山影展開幕式，如今卻傳出他1日晚間腹痛難耐，送醫後緊急安排手術；對此，經紀公司出面證實此消息，而影展開幕式的主持工作也確定取消，由朴恩斌獨挑大樑。

李帝勳所屬經紀公司COMPANY ON表示，李帝勳被診斷缺血性大腸炎，因情況緊急立即接受了手術，而目前「手術已順利地完成，現在正在快速康復中，但因為是難以避免的情況，原本預定好的釜山行程將難以出席」因此將取消釜山影展開幕式的主持工作。

然而，釜山影展方得知李帝勳的健康出問題後，也決定不另尋其他男性主持人「最後將由朴恩斌單獨主持」，此舉也是釜山國際電影節開幕式首次以單獨主持的方式進行；此外，他近期正在拍攝的新劇《搜查班長1963》（暫譯）也同樣暫停。

釜山影展開幕式將由朴恩斌獨挑大樑主持。（圖／朴恩斌IG）

事實上，李帝勳和朴恩斌分別因《模範計程車》、《非常律師禹英禑》獲得高人氣，且兩人曾在2014年的歷史劇《秘密之門》飾演「思悼世子」、「惠慶宮洪氏」夫婦，因此許多粉絲相當期待兩人合體主持，可惜李帝勳因身體狀況而無法出席，讓粉絲直呼可惜。